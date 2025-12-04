A- A+

TRÂNSITO CTTU divulga esquemas de mobilidade para eventos esportivos do fim de semana Duas corridas de rua movimentam o Centro e a Zona Norte do Recife nos dois dias deste fim de semana. Agentes e orientadores estarão nas vias para promover a segurança viária

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) preparou esquemas de trânsito em função de duas corridas de rua que acontecem neste fim de semana, no Centro e na Zona Norte da cidade.

No sábado (6), a Lift Cooper na Pista está marcada para as 5h, com largada da Avenida Rui Barbosa. Os atletas terão largada na Avenida Rui Barbosa e seguem pela Rua Jornalista Esmaragdo Marroquim, Ponte da Torre, Rua José Bonifácio, Rua João Tude de Melo, Rua Abelardo Carneiro Leão e Rua Leonardo Bezerra Cavalcante, retornando para a Avenida Rui Barbosa.

Devido ao evento, a Ponte da Torre ficará interditada nos dois sentidos, das 6h às 7h30.

Já no domingo (7), será a vez da XIV Maratona Internacional Maurício de Nassau, que terá início às 4h, no Forte do Brum. Os corredores seguem pela Avenida Militar, Ponte do Limoeiro, Avenida Prefeito Artur Lima Cavalcanti e Avenida Cruz Cabugá - no sentido Olinda até o bairro de Casa Caiada.

De Olinda, retornam pela Avenida Cruz Cabugá, Avenida Prefeito Artur Lima Cavalcanti, Ponte do Limoeiro, Cais do Apolo, Ponte Buarque de Macedo, Avenida Martins de Barros, Cais de Santa Rita, Viaduto das Cinco Pontas, Avenida Engenheiro José Estelita, Cabanga e Via Mangue, na altura do Colégio GGE, de onde retornam até o ponto de partida.

A CTTU orienta os condutores para que planejem seus deslocamentos, utilizem rotas alternativas e fiquem atentos à sinalização temporária instalada para a realização dos eventos.

Todos os bloqueios serão desfeitos progressivamente conforme o encerramento das atividades. Em caso de dúvidas, a população pode acionar o teleatendimento gratuito da CTTU, disponível 24 horas por dia, por meio do número: 0800.081.1078.

