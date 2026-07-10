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Trânsito CTTU divulga esquema especial para o trânsito neste final de semana; confira Operação contará com bloqueios temporários, desvios de tráfego e monitoramento em diferentes regiões da cidade entre os dias 11 e 12 de julho

Entre o sábado (11) e o domingo (12), o Recife lida com obra de abatimento, além de receber eventos esportivos, festa junina e a continuidade da 330ª Festa de Nossa Senhora do Carmo. Para garantir a mobilidade, a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) preparou uma operação especial.

Em diferentes regiões da cidade, equipes de agentes e orientadores de trânsito realizarão monitoramento do tráfego, bloqueios temporários, implantação de desvios e orientação a condutores e pedestres. O objetivo é garantir mais segurança viária e minimizar os impactos na circulação.

Obra no Cordeiro

No sábado (11), a partir das 8h, uma obra de recuperação de abatimento de asfalto, executada pela Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb), provocará alterações no trânsito no bairro do Cordeiro. A intervenção será realizada no cruzamento da Rua Gregório Júnior com a Avenida Caxangá.

Durante os serviços, os condutores que trafegam pela Rua Gregório Júnior em direção à Avenida Caxangá deverão utilizar como rota alternativa a Rua Rondônia, seguindo pela Rua Frei Teófilo de Virgoletta até retornar à Avenida Caxangá. Em função da operação, a Avenida General San Martin, que normalmente possui circulação em sentido único, passará a funcionar temporariamente em mão dupla para facilitar o desvio do fluxo de veículos.

Forró na Iputinga

Ainda no sábado, a partir das 18h, acontece o Arraiá Forró na Maurício de Nassau, no bairro da Iputinga. Para garantir a segurança do público, a Avenida Maurício de Nassau será interditada no trecho compreendido entre o cruzamento da via com a Estrada do Barbalho e a Rua São Mateus.

Durante o evento, em ambos os cruzamentos citados os condutores serão desviados para a Avenida Caxangá. A previsão é de que a programação seja encerrada à 1h da madrugada do domingo (12), quando os bloqueios serão desfeitos após a dispersão do público.

Corrida nos Aflitos

No domingo (12), a Zona Norte e o Centro receberão duas corridas de rua com acompanhamento operacional da CTTU. A partir das 5h30, será realizada no bairro dos Aflitos a Corrida da Fogueira, com largada na Avenida Conselheiro Rosa e Silva e percursos de 5,7 km, 10 km e caminhada.

O trajeto total seguirá pela Rua Cônego Barata, Avenida Norte, Rua Coelho Leite, Rua dos Palmares, Rua Carlos Chagas, Avenida João de Barros, Rua da Hora e retornará à Avenida Conselheiro Rosa e Silva.

A interdição total ocorrerá apenas no momento da largada, no cruzamento da Avenida Conselheiro Rosa e Silva com a Avenida Conselheiro Portela. Após a passagem dos participantes, o tráfego será liberado gradualmente.

Corrida no bairro do Recife

Também no domingo, das 6h às 8h30, será realizada no bairro do Recife a Eco Run, com concentração e largada no Forte do Brum. A prova contará com percursos de 5 km e 10 km, com percurso total passando pela Ponte do Limoeiro, Avenida Prefeito Arthur Lima Cavalcanti, Rua da Aurora, Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República, Avenida Martins de Barros, Cais de Santa Rita, Viaduto das Cinco Pontas e Avenida Engenheiro José Estelita, até as proximidades da Praça Abelardo Rijo, onde será realizado o retorno.

O percurso será finalizado na Avenida Alfredo Lisboa, nas imediações da Praça do Pilar. Durante toda a prova, agentes de trânsito realizarão bloqueios itinerantes e orientarão motoristas e pedestres ao longo do trajeto.

Centro recebe 330ª Festa de Nossa Senhora do Carmo

A operação da CTTU também segue durante todo o fim de semana na 330ª Festa de Nossa Senhora do Carmo, no Centro do Recife. Permanecem interditados os trechos da pista principal da Avenida Dantas Barreto entre o cruzamento da Rua São João e da Avenida Nossa Senhora do Carmo. A via local continua liberada para circulação, com parte das vagas de estacionamento mantidas.

Também seguem em vigor alterações na circulação da Avenida Nossa Senhora do Carmo e das vias do entorno. Os condutores que trafegam pela Rua do Imperador devem utilizar a Rua da Praia como rota alternativa, enquanto os motoristas que seguem pela Avenida Guararapes deverão acessar a via local da Avenida Dantas Barreto e seguir pela Rua Siqueira Campos.

CTTU pede cuidado e aponta cautela :

Autarquia orienta motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres a redobrarem a atenção à sinalização temporária e às orientações dos agentes de trânsito durante a realização dos eventos e intervenções programadas.

Recomenda ainda antecipar os deslocamentos e utilizar rotas alternativas nas áreas com maior concentração de público.

Em caso de dúvidas, a população pode acionar o teleatendimento gratuito da Autarquia pelo número 0800.081.1078, disponível 24 horas por dia.



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