CTTU divulga esquemas de trânsito para eventos esportivos do final de semana no Recife

Em função da realização de cinco corridas de rua que pretendem movimentar o Recife neste final de semana, a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) montou esquemas especiais de trânsito.



Com as provas de rua agitando a capital pernambucana, bloqueios itinerantes serão feitos para promover a segurança viária da população. Agentes de rua também estarão presentes para garantir que as mudanças sejam respeitadas por condutores e pedestres.

Sábado

No sábado (18), a Corrida do Tribunal de Contas de Pernambuco (TCE) terá largada às 6h, na Rua da Aurora, na área central da cidade. Os atletas seguem para a Ponte do Limoeiro e retornarão ao ponto de partida após completarem o percurso.



Domingo

Já no domingo (19), estão programadas a 1ª Edição Corrida 60+ Viva a Vida, o Circuito Santander Track&Field Run Series, a 4ª edição da Choque Running e a Corrida Drogaria Recife Run.



A 1ª edição da Corrida 60+ Viva a Vida abre o dia, com saída marcada para as 5h30, na Avenida Alfredo Lisboa, no Bairro do Recife. Os corredores seguirão pela Avenida Militar, Cais do Apolo, Ponte do Limoeiro, Avenida Prefeito Artur Lima Cavalcanti, retornam pela Rua Madre de Deus e finalizam no ponto de partida.



O Circuito Santander Track&Field Run Series também terá início às 5h30, no Cais José Estelita.

Os participantes seguirão pelo Viaduto das Cinco Pontas, Avenida do Sol, retornam para o Cais José Estelita e percorrem a Avenida Sul, Avenida Saturnino de Brito, Ponte Governador Paulo Guerra, Ponte Vice-Presidente José Alencar, Avenida República do Líbano, pista Oeste da Via Mangue e Viaduto Dom João VI, retornando pelo mesmo trajeto até o ponto de partida.



Às 5h40, será a vez da 4ª edição da Choque Running, com largada no Batalhão de Choque da PMPE, na Rua Benfica.

No percurso de 5 km, os inscritos seguirão pela Avenida Beira Rio, Rua Amélia, Parque das Graças e vias localizadas no bairro das Graças e da Madalena, na Zona Norte do Recife.



Nos 10 km, os atletas seguem pelo mesmo trajeto dos 5 km até o ponto de partida, com trajeto ampliado por ruas como Leonardo Bezerra, Samuel Farias e João Tude de Melo, entre os bairros da Jaqueira, Parnamirim e Casa Forte, também na Zona Norte.



Por último, a Corrida Drogaria Recife Run terá saída às 6h. Os atletas realizarão a prova na Avenida Boa Viagem entre o Parque Dona Lindu e a Rua Tomé Gibson, com o apoio de 50 agentes de trânsito.



Mudanças viárias

Durante o evento, o tráfego terá alterações nas principais vias da região. A partir das 3h, a Avenida Boa Viagem terá um desvio para a Avenida Armindo Moura e também no acesso à Rua João Cardoso Aires.



Além disso, os condutores que seguirem pelas Ruas Bruno Veloso, Ernesto de Paula Santos, Félix de Brito e Melo, Padre Bernardino Pessoa, Dona Benvinda de Farias e Henrique Capitulino serão desviados para a Rua dos Navegantes.



Já os condutores que vierem da Rua Vicente Gomes também terão um desvio para a Rua Setúbal.



Ao longo de todos os eventos, os desvios de trânsito serão desfeitos de forma progressiva conforme a conclusão das atividades.



A CTTU recomenda que os condutores fiquem atentos à sinalização temporária e respeitem as orientações dos agentes de trânsito.



Em caso de dúvidas, a população pode entrar em contato pelo teleatendimento gratuito da autarquia, disponível 24 horas por dia, pelo número 0800 081-1078.

