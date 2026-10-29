CTTU divulga mudanças no trânsito devido à eventos esportivos realizados no feriadão
Eventos acontecem neste fim de semana, ao longo do sábado (31) e domingo (1º)
A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) divulgou, nesta quinta-feira (29), as mudanças no trânsito para os eventos esportivos que acontecem neste fim de semana, no sábado (31) e no domingo (1º).
No caso das corridas, a Autarquia informou que as operações contarão com o apoio de orientadores, agentes e batedores de trânsito, que estarão realizando bloqueios e deslocamentos quando necessário para garantir a segurança e a fluidez do trânsito.
Durante o sábado (31), a programação tem início às 5h30, no Bairro do Recife, com o Treinão das Protagonistas Run, que conta com as modalidades de 3km, 5km e 10km.
O percurso total terá largada no Terminal Marítimo do Recife e segue pela Avenida Militar e Rua Doutor Ascânio Peixoto, com retorno para a Avenida Militar, passando pelo Marco Zero, Avenida Alfredo Lisboa e Ponte Giratória, onde os atletas fazem o retorno até o Terminal Marítimo. O evento tem previsão de encerramento às 07h30.
Já no domingo (1º), a programação conta com a XV Maratona Internacional Maurício de Nassau, que tem largada e chegada no Forte do Brum, no bairro do Recife.
A prova reúne as modalidades de 5km, 10km, 21km e 42km, com largada a partir das 4h. A previsão é de que o evento seja encerrado às 12h.
O percurso tem pela Avenida Militar, Avenida Norte e Avenida Cruz Cabugá, com um trecho em Olinda e retorno ao Recife pela Cruz Cabugá, Avenida Norte e Avenida Militar.
Em seguida, os participantes passam pelo Cais do Apolo, Ponte Maurício de Nassau, Avenida Martins de Barros, Cais de Santa Rita, Viaduto das Cinco Pontas, Rua Senador Pessoa de Queiroz, Ponte Governador Paulo Guerra, Via Mangue e Avenida Dom João VI, com retorno no Shopping Recife.
O retorno é feito pela Avenida Dom João VI, Via Mangue, Avenida República do Líbano, Ponte Governador Paulo Guerra, Avenida Engenheiro José Estelita, Viaduto das Cinco Pontas, Cais de Santa Rita, Avenida Martins de Barros, Ponte Maurício de Nassau, Cais da Alfândega e Avenida Alfredo Lisboa, até o Forte do Brum.
Além dos atletas da corrida de 42km, aqueles que estão competindo nas corridas de 5, 10 e 21km também passarão por trechos do percurso citado.
A CTTU orienta que, sempre que possível, os condutores devem evitar as áreas diretamente impactadas pelos eventos e utilizar rotas alternativas.