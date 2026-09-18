A- A+

Mobilidade CTTU divulga esquema de trânsito para eventos que ocorrem neste fim de semana Agentes, orientadores e batedores realizam bloqueios e desvios provisórios para garantir a segurança e fluidez viária

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) organizou esquemas de trânsito para promover a fluidez e segurança do tráfego durante os eventos que acontecerão neste sábado (19) e domingo (20).

As ações contarão com apoio de agentes, orientadores e batedores da autarquia, executando bloqueios e desvios viários, quando necessário, além de orientar pedestres, ciclistas e condutores durante os serviços.

A programação do sábado (19) começa às 5h30 com a 1ª Corrida/Caminhada Sindacs-PE. A corrida terá percursos de 5km e 10km, já a caminhada vai contar com as modalidades de 3km e 5km.

A largada será na Rua da Aurora, seguindo para Ponte do Limoeiro, Prefeitura do Recife, Ponte Buarque de Macedo, Ponte Duarte Coelho e tendo o ponto de encerramento em frente ao Colégio Ginásio Pernambucano.

O efetivo segue prestando apoio no sábado, a partir das 6h, na 13ª Meia Maratona Eu Amo Recife, com modalidades de 5km, 10km e 21km. Os percursos terão largada no Marco Zero e chegada no Parador.



No percurso de 5 km, o trajeto seguirá pela Ponte Giratória, com chegada no Parador.

Já no percurso de 10km, a partir da Avenida Martins de Barros, os atletas seguirão pelo Forte das Cinco Pontas, Cais José Estelita, realizando o retorno no Cabanga, seguindo pelo Cais José Estelita, Ponte Giratória e Parador.

O trajeto de 21km dará continuidade no Cabanga, chegando até a Via Mangue, e realizando o retorno na mesma via até o ponto de chegada.

A programação do domingo (20) tem início a partir das 5h, com a Corrida da Tropa.

O trajeto terá largada na Rua Francisco Corrêa de Moraes, no bairro da Imbiribeira, e segue pela Rua Joaquim Pinheiro, Avenida Desembargador José Neves, Túnel Augusto Lucena, Rua Dom João VI e o Viaduto Dom João VI.

O retorno será pelo mesmo percurso até o ponto de partida, na Rua Francisco Corrêa de Moraes.

A partir das 5h30, ocorrerá a Asics Run Challenge 2026, com modalidades de 4 km, 7 km e 15 km, todos os percursos terão ponto de partida e chegada no Forte do Brum, localizado no Bairro do Recife.

O percurso geral seguirá pela Avenida Militar, Rua da Aurora, Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol e Praça da República.

Na prova de 5km, os corredores seguirão da Praça da República para a Ponte Buarque de Macêdo, Marco Zero, e Avenida Alfredo Lisboa em direção ao Forte do Brum.

A prova de 10km ruma para Avenida Martins de Barros, Cais de Santa Rita, seguindo e fazendo retorno pela Avenida Engenheiro José Estelita até a Ponte Giratória, passando Cais da Alfândega, Marco Zero e finalizando no Forte do Brum.

O maior percurso, de 15km, seguirá pela Ponte Governador Paulo Guerra e incluindo grande parte da Via Mangue, também com eventual retorno via Cais de Santa Rita, Marco Zero e Forte do Brum.

Ainda no domingo, às 6h, terá início a 2º Colibri Run, contando com as modalidades de 5km e 10km com início e finalização no Segundo Jardim de Boa Viagem.

O percurso segue pela Avenida Boa Viagem, Rua Comendador Moraes, Rua do Jaú, Rua Marechal Hermes, Avenida Brasília Formosa até o Parque de esculturas Francisco Brennand, retornando até o ponto de partida.

Também no domingo, haverá bloqueios a partir das 9h para a realização da parada da diversidade no bairro de Dois Unidos.

As vias serão interditadas em dois pontos da Avenida Hildebrando de Vasconcelos: Rua Arquelau da Silveira Lira e na Rua Monsenhor Arruda Câmara.

A previsão de liberação dos bloqueios será a partir da dispersão do público, previsto para 21h.

Finalizando os eventos de domingo, a partir das 18h, haverá a procissão da Festa de São Francisco.

A saída e chegada será na Capela São Francisco de Assis, na Avenida Dr. Dirceu Toscano de Brito, no bairro do Pina.



O percurso vai pela Avenida República do Líbano, Rua Jemil Asfora, Rua Henriqueta Torreiro, Rua Abreu Albano, Rua Amador Bueno, Avenida Doutor Dirceu Toscano de Brito até o ponto de partida, de volta à Capela.

Agentes e batedores de trânsito estarão realizando bloqueios itinerantes durante a procissão, com previsão de encerramento às 19h30.

A Autarquia orienta que os condutores planejem os deslocamentos com antecedência e que o público dê preferência ao transporte coletivo, táxis ou veículos por aplicativo.

Em caso de dúvidas, a população pode entrar em contato com a CTTU pelo teleatendimento gratuito, disponível 24 horas por dia, no número 0800 081-1078.

Veja também