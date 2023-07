A- A+

Motoristas que trafegam pela rua Professor João Medeiros, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, devem ficar atentos às mudanças de circulação na área.



A partir desta quarta-feira (19), será proibido o giro à esquerda para acessar a rua Ribeiro de Brito.



Segundo a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU), a novidade vai dar mais fluidez a rua Professor João Medeiros, permitindo reduzir o tempo de espera no cruzamento.

Mudança na circulação da rua Professor João Medeiros. Arte: Divulgação/CTTU



Como rota alternativa, os condutores que vêm da rua Professor João Medeiros podem girar nas ruas Doutor Raul Lafayette ou Bruno Veloso para acessar a avenida Engenheiro Domingos Ferreira e seguir para rua Ribeiro de Brito.

A Prefeitura do Recife afirma que fez, no local, a divulgação prévia da mudança de circulação e que a solução foi bem recebida pelos que trafegam na área.



"É essencial que os cidadãos estejam atentos à sinalização e à orientação do efetivo no local. Em casos de dúvidas, a CTTU pode ser acionada a qualquer hora pelo 0800.081.1078", afirmou a Autarquia de Trânsito.

