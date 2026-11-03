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Trânsito CTTU implementa mudança no trânsito na Ilha do Leite; confira trecho alterado Trecho da Rua Joaquim Inácio passa a operar em sentido único e recebe revitalização das sinalizações vertical e horizontal

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) anunciou a implementação de uma mudança de trânsito na Rua Joaquim Inácio, no bairro da Ilha do Leite, na área central da cidade.

A alteração, que teve início na última sexta-feira (30), inclui o trecho entre o cruzamento com a Rua Estado de Israel e a rotatória da Praça Dom Bosco. Com a nova configuração, o trecho que antes funcionava como mão dupla, passa a operar em sentido único, em direção à rotatória da Praça Dom Bosco.

Segundo a Auarquia, o objetivo da mudança é melhorar a fluidez do tráfego e promover a segurança viária. Ainda de acordo com a CTTU, agentes e orientadores de trânsito estarão na região nos primeiros dias da mudança para orientar os condutores e auxiliar na adaptação à nova circulação.

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