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Zona Sul CTTU implementa nova circulação de veículos em vias de Boa Viagem; confira Alteração contempla trechos das Ruas João Dias Martins e Padre Giordano, localizadas no entorno da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima

Condutores que circulam no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, devem ficar atentos às mudanças de circulação implementadas nessa terça-feira (10) pela Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU).



A alteração contempla trechos das Ruas João Dias Martins e Padre Giordano, localizadas no entorno da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima.



Na Rua João Dias Martins, que antes funcionava totalmente em mão dupla, a mudança ocorre no trecho entre a Rua Marquês de Valença e a Rua Padre Giordano, que passa a ser mão única em direção à Rua General Luís Mallet.

Mudanças iniciaram nessa terça-feira (10) | Arte: CTTU/Divulgação

Já na Rua Padre Giordano, que também operava totalmente em mão dupla, a alteração contempla o trecho entre os cruzamentos com a Rua João Dias Martins e a Rua Coronel Anízio Rodrigues Coelho, que agora passa a ter sentido único em direção à Rua Coronel Anízio Rodrigues Coelho.

De acordo com a CTTU, condutores que seguem pela Rua João Dias Martins e desejem acessar a Rua Marquês de Valença podem convergir na Rua Padre Giordano e virar na Rua Coronel Anízio Rodrigues Coelho, obtendo acesso à via.



"A intervenção tem como objetivo reduzir os conflitos de circulação e aumentar a segurança viária na região, especialmente no entorno da paróquia", ressaltou a Autarquia.



Agentes de trânsito atuam na região nos primeiros dias da intervenção para orientar os condutores e auxiliar na adaptação à nova circulação.



Em caso de dúvidas, a população pode entrar em contato com o teleatendimento gratuito da CTTU, disponível 24 horas por dia, pelo número 0800.081.1078.

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