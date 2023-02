CTTU inicia recadastramento anual dos taxistas do Recife; confira calendário de agendamento

A- A+

Os mais de 6 mil taxistas que atuam no Recife devem ficar atentos aos prazos para o recadastramento anual feito junto a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU). O calendário começou nessa quarta-feira (1º) para os veículos com placa final 1 (confira datas abaixo).



Antes do atendimento, é necessário fazer vistoria no veículo, que pode ser realizada no sindicato dos taxistas, em empresas credenciadas ou na sede da CTTU, que fica na avenida Cruz Cabugá, no bairro de Santo Amaro, área central da cidade.



Após a vistoria, o taxista deve acessar o site da CTTU, clicar no ícone "Táxi" e agendar dia e horário. Os atendimentos ocorrem das 8h às 13h, na sede da autarquia.



Após o procedimento, os taxistas deverão aguardar a validação dos documentos e a aprovação da vistoria veicular. Depois da análise, os permissionários receberão um e-mail para retirar, na sede da CTTU, o novo Termo de Permissão (TP), a Ficha de Identidade e Credenciamento (FIC) e o Selo de Credenciamento.





Os documentos devem ser mantidos com os motoristas e são indispensáveis em caso de fiscalização. Os permissionários que não cumprirem o prazo previsto no calendário anual estarão submetidos a uma multa de 50 km tarifários (tarifa paga pelo km rodado no táxi), que corresponde a R$ 124,50. Se o atraso for referente ao ano anterior, a multa será de 200 km tarifários, que compreende R$ 498.



Confira abaixo o calendário de recadastramento anual para os permissionários de táxis:

Veículos com final de placa 1 - De 01/02/2023 a 10/03/2023;

Veículos com final de placa 2 - De 01/03/2023 a 10/04/2023;

Veículos com final de placa 3 - De 03/04/2023 a 10/05/2023;

Veículos com final de placa 4 - De 02/05/2023 a 09/06/2023;

Veículos com final de placa 5 - De 01/06/2023 a 07/07/2023;

Veículos com final de placa 6 - De 03/07/2023 a 11/08/2023;

Veículos com final de placa 7 - De 01/08/2023 a 08/09/2023;

Veículos com final de placa 8 - De 01/09/2023 a 06/10/2023;

Veículos com final de placa 9 - De 02/10/2023 a 10/11/2023;

Veículos com final de placa 0 - De 01/11/2023 a 07/12/2023.

