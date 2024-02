A- A+

TÁXI CTTU inicia recadastramento anual para taxistas do Recife; confira as datas Permissionários devem ficar atentos às datas de agendamento de acordo com final da placa dos veículos, segundo a Autarquia

Taxistas do Recife devem, a partir desta quinta-feira (1º), fazer o recadastramento anual junto à Prefeitura do Recife, por meio da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU). O cronograma é faseado e começa para veículos com placa final 1, que têm até 14 de março para completar o processo [confira o calendário completo no final do texto].

Os permissionários do Serviço Municipal de Táxi e condutores auxiliares terão até 12 de dezembro para fazer o recadastramento.

É preciso entrar no site da CTTU e clicar na sessão "Atendimento" e posteriormente "Agendamento Serviços de Táxi".

No site, consta toda documentação exigida que deve ser anexada. Os permissionários devem apresentar o veículo com idade máxima de 10 anos de fabricação e que deve ser vistoriado na data agendada.

"Lembrando que a partir deste ano o condutor auxiliar receberá via e-mail cadastrado, a FIC - 2024, de porte obrigatório quando em circulação no exercício da profissão de taxista, cuja validade passa a ser de 03 (três) anos", alerta a CTTU.

Confira o cronograma:

Veículos com final de placa 1

De 01/02/2024 a 14/03/2024

Veículos com final de placa 2

De 01/03/2024 a 10/04/2024

Veículos com final de placa 3

De 01/04/2024 a 09/05/2024

Veículos com final de placa 4

De 02/05/2024 a 11/06/2024

Veículos com final de placa 5

De 03/06/2024 a 11/07/2024

Veículos com final de placa 6

De 01/07/2024 a 07/08/2024

Veículos com final de placa 7

De 01/08/2024 a 09/09/2024

Veículos com final de placa 8

De 02/09/2024 a 09/10/2024

Veículos com final de placa 9

De 01/10/2024 a 08/11/2024

Veículos com final de placa 0

De 01/11/2024 a 12/12/2024

