TRÂNSITO CTTU inicia Semana da Mobilidade com ações educativas sobre segurança no trânsito nesta segunda (18) O primeiro dia da campanha ocorreu no Viaduto Capitão Temudo, próximo ao Cais José Estelita, no bairro de São José, área central do Recife

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU), iniciou, na manhã desta segunda-feira (18), a "Semana da Mobilidade", que reúne diversas ações educativas que visam promover maior segurança no trânsito para prevenção de acidentes.

Nesta segunda, as atividades começaram com aumento da fiscalização e de ações de comunicação, como foco em motociclistas, no Viaduto Capitão Temudo, próximo ao Cais José Estelita, no bairro de São José, área central do Recife. No local, estava uma blitz com agentes da CTTU que traziam materiais de conscientização e regulação dos riscos do alcoolismo e excesso de velocidade trânsito.

"Nessa Semana da Mobilidade queremos promover medidas de segurança viária para a população do Recife. Para isso, trabalhamos de acordo com alguns pilares Além da blitz de hoje, que reforça medidas para conscientização sobre os riscos do excesso de velocidade, nós também trazemos um foco a mais para ações comunicacionais, como distribuição de panfletos com estáticas e mensagens dos próprios agentes que possam conscientizar os motociclistas", destacou a presidente da CTTU, Taciana Ferreira.

A Semana da Mobilidade acontece em parceria com a Iniciativa Bloomberg, que possui atuação em todo o mundo com foco na promoção de segurança viária. O coordenador da organização, Gustavo Sales, destacou a importância do movimento para a população do Recife.

"A Iniciativa Bloomberg vem apoiando ações para promoção de segurança viária. As atividades dessa semana, que contam com a nossa parceria, são um alerta para prevenção de mortes e lesões no trânsito. O Recife tem apresentado um número alto de casos do tipo por conta do excesso de velocidade, então é importante trazermos essa campanha para que esses índices diminuam", pontuou o coordenador.

Blitz com foco na redução da velocidade

No local, foi feito um destaque especial para o fato de que, no Recife, 69% dos sinistros de trânsito aconteceram com motociclistas, de acordo com dados da própria CTTU. Assim, diversos guardas transmitiam informações revelantes para esses pilotos.



Segundo o agente da Autarquia, Marcelo Cardoso, o momento de conversa com as pessoas que eram abordados era leve e com máximo respeito pelo teor educativo da iniciativa.

"Nós ressaltamos principalmente o risco do excesso de velocidade no trânsito, com o lema 'Chegar em casa é mais importante do que chegar primeiro'. Isso é interessante porque em uma das abordagens, um motociclista chegou a falar para mim que entende perfeitamente isso e que já acabou se envolvendo e presenciando sinistros por conta da pressa para chegar em casa", começou o agente. "Estamos trazendo um foco também para motociclistas que trabalham como entregadores de aplicativo, já que eles precisam 'rodar' pela cidade o dia inteiro e acabam vendo muitas coisas e estão expostos a todo momento. O cuidado é sempre o que mais importa. Uma pessoa chegou a me dizer aqui que conhece outras pessoas que já venderam suas motos pelo alto risco de acidentes, mas, durante as conversas, estamos nos atentando para ressaltar alguns cuidados básicos, como não dirigir em alta velocidade ou embriagado, grandes causadores de sinistros", finalizou Marcelo Cardoso.

Campanha relembra sinistro em Tamarineira

A Semana da Mobilidade tem como objetivo, ainda, relembrar o sinistro que aconteceu em 2017 no bairro da Tamarineira, zona norte do Recife, que vitimou uma família inteira após colisão de carros por conta da má conduta sob o volante. Os únicos sobreviventes foram o advogado Miguel Silveira e sua filha, Marcela.

Com foco na conscientização, a campanha produziu um vídeo que visa relembrar a história e, além de trazer dados importantes sobre os perigos do excesso de velocidade e embriaguez, conta também com um relato emocionante de Miguel.

"É muito pesado viver assim. Você perder um filho e perder a esposa que você ama... O pedido que eu faço pra cada um: ter consciência de que se você não respeitar as regras, você vai ocasionar acidentes", conta Miguel em um trecho da campanha.

De acordo com a CTTU, vídeo deve ser publicado ainda nesta segunda-feira nas redes sociais da Autarquia, e o objetivo é alcançar o maior número de pessoas possível. A programação da Semana da Mobilidade se estende pelos próximos dias com ações educativas no Recife.

"O evento é de grande importância para que possamos promover, de fato, a segurança viária, já que, enquanto o número de acidentes no Recife não for zero, não podemos parar o nosso trabalho", concluiu a presidente da CTTU, Taciana Ferreira.

Mais ações para segurança no trânsito na RMR

Para contribuir com a Semana Nacional de Trânsito, comemorada entre 18 e 25 deste mês, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-PE) também organiza ação educativa com foco na prevenção de sinistros. Nesta segunda, agentes estão em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR), para trazer dicas e informações, esclarecendo e reforçando a necessidade de conscientizar a população.

“Com mais informação e educação esperamos condutores mais atentos, responsáveis e voltados para a preservação da vida”, comentou o diretor-presidente do Detran-PE, Carlos Ferreira.

Os agentes também estão sendo auxiliados pela Turma do Fom-Fom, trupe de palhaços que passam recomendações sobre segurança viária para crianças. Nesta segunda, o grupo está no colégio Damas, bairro das Graças, das 10h às 12h.

