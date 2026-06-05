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FURTOS DE SEMÁFOROS CTTU instala dispositivos anti-escalada para coibir onda de furtos de semáforos no Recife Em nove meses, foram registradas mais de 100 ocorrências, que causaram um prejuízo de mais de R$ 685 mil

A Autarquia de Trânsito e Transporte (CTTU) instalou 24 dispositivos anti-escalada ao redor de semáforos da cidade. O objetivo é coibir a onda de furtos a equipamentos do tipo na cidade, que, em nove meses, já teve mais de 100 ocorrências e causou um prejuízo de mais de R$ 685 mil.

Dispositivos anti-escalada são sistemas ou acessórios mecânicos desenhados para impedir o acesso de pessoas não autorizadas em muros, cercas, telhados ou postes. Na cidade, as estruturas foram instaladas no entorno dos semáforos, com uma gaiola e corrente pontiaguda para afastar os criminosos.

De acordo com a CTTU, as estruturas foram instaladas nos semáforos dos locais com mais registros de furto, como nas avenidas Cruz Cabugá, Norte e Agamenon Magalhães. Confira a lista com alguns desses pontos abaixo:

097 - Av Norte Miguel Arraes de Alencar - Santo Amaro em frente ao N° 1172.

344 - Av Cruz Cabugá - Rua Morães de Inhamã - Santo Amaro.

343 - Av Cruz Cabugá - Av Dr Jayme da Fonte - Santo Amaro.

036 - Av Recife - Em frente ao Hospital Eduardo Campos - Caçote.

397 - Av Norte Miguel Arraes de Alencar - Rua Espinhara - Santo Amaro.

674 - Av Cruz Cabugá - Rua Pedro Afonso - Santo Amaro.

034 - Av Norte Miguel Arraes de Alencar - Av Cruz Cabugá - Santo Amaro.

627 - Av Cruz Cabugá - Rua Frei Cassimiro - Santo Amaro.

455 - Av Cruz Cabugá - em frente ao mercado de Santo Amaro.

387 - Av Beira Rio - Rua José Osório - Madalena.

Além dos equipamentos, a CTTU também fez a substituição da fiação de cobre por alumínio e instalação de dispositivos de rastreamento em equipamentos semafóricos.

"A Autarquia destaca ainda que, em casos de semáforos apresentando mau funcionamento, a população pode acionar o teleatendimento gratuito da CTTU pelo número 0800.081.1078", completou a CTTU.

CTTU instala dispositivos anti-escalada para coibir onda de furtos de semáforos no Recife. - Foto: Gabriela Albuquerque/Folha de Pernambuco

CTTU instala dispositivos anti-escalada para coibir onda de furtos de semáforos no Recife. - Foto: Gabriela Albuquerque/Folha de Pernambuco

CTTU instala dispositivos anti-escalada para coibir onda de furtos de semáforos no Recife. - Foto: Gabriela Albuquerque/Folha de Pernambuco

CTTU instala dispositivos anti-escalada para coibir onda de furtos de semáforos no Recife. - Foto: Gabriela Albuquerque/Folha de Pernambuco

Mais de 100 furtos em nove meses

As mais de 100 ocorrências, segundo a prefeitura da cidade, se referem ao período entre setembro de 2025 e maio de 2026. Para além do dano material, no entanto, a prefeitura acendeu um alerta para a segurança da população, e foi às redes sociais denunciar os crimes.

"Quando equipamentos dos semáforos são roubados, o prejuízo vai muito além do objeto. A população é quem paga a conta, enfrentando mais congestionamentos, mais riscos de acidentes e mais transtornos no dia a dia", afirmou a prefeitura.

Em vídeos publicados nas redes sociais, a gestão municipal mostrou ainda diversos flagrantes de suspeitos furtando os equipamentos. Em algumas das gravações, homens aparecem escalando postes para retirar semáforos.

Em um desses casos, no cruzamento da Avenida Cruz Cabugá com a Rua Pedro Afonso, em Santo Amaro, no Centro da cidade, um suspeito coloca o objeto furtado em um saco plástico e deixa o local. O crime foi em 13 de maio.

Há ainda um registro de 28 de janeiro deste ano em que um homem é visto carregando um semáforo ainda ligado à estrutura, no cruzamento das ruas 13 de maio e Pedro Afonso, também em Santo Amaro. Em seguida, ele puxa a fiação até rompê-la para fugir com o equipamento.

Veja, abaixo, os locais com mais registros:

Avenida Cruz Cabugá , em frente ao Mercado de Santo Amaro: 9 ocorrências;



, em frente ao Mercado de Santo Amaro: 9 ocorrências; Avenida Professor José dos Anjos com a Estrada de Água Fria: 8 ocorrências;



com a Estrada de Água Fria: 8 ocorrências; Avenida Norte , em frente ao número 1172, nas proximidades da Paróquia de São Sebastião: 7 ocorrências;



, em frente ao número 1172, nas proximidades da Paróquia de São Sebastião: 7 ocorrências; Avenida Norte com a Rua Guadalupe: 7 ocorrências;



com a Rua Guadalupe: 7 ocorrências; Avenida Agamenon Magalhães, sob o Viaduto da Avenida Norte, no sentido Olinda: 6 ocorrências.

* Dados referentes ao período entre setembro de 2025 e início de maio de 2026.



"Furtos estão em queda"

Em nota enviada à reportagem, a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE) informou que os registros de furtos estão diminuindo no Recife. "As Áreas de Segurança Integrada, que abrangem esses bairros [Santo Amaro e Água Fria], registraram queda de 21,7% e 20,2%, respectivamente, no primeiro quadrimestre do ano", pontuou a pasta.

A Polícia Civil do estado (PCPE) também se pronunciou no mesmo material. A corporação disse estar investigando os casos citados "para identificar, localizar e responsabilizar os autores dos furtos".

Confira o comunicado na íntegra:

"A Secretaria de Defesa Social destaca que os crimes de furtos estão em queda no Recife. De acordo com os dados da Gerência Geral de Análise Criminal e Estatística (GGace) da SDS, esses crimes diminuíram 19,5% nos primeiros quatro meses do ano, assim como nas regiões citadas de Santo Amaro e Água Fria. As Áreas de Segurança Integrada, que abrangem esses bairros, registraram queda de 21,7% e 20,2%, respectivamente, no primeiro quadrimestre do ano. Ressalta-se, ainda, os dados preliminares mostram que a retração segue no mês de maio.

Sobre os casos citados, a Polícia Civil de Pernambuco informa que segue com as investigações para identificar, localizar e responsabilizar os autores dos furtos dos equipamentos registrados em diferentes pontos da Região Metropolitana do Recife. As ocorrências vêm sendo apuradas pelas unidades responsáveis, com a realização de diligências e análise de informações que possam contribuir para a elucidação dos casos.

A população também pode colaborar com as forças de segurança pública por meio do fornecimento de informações que auxiliem nas investigações e no enfrentamento à criminalidade. As denúncias podem ser realizadas pelos canais da Ouvidoria da Secretaria de Defesa Social (SDS), incluindo a plataforma digital Denúncia Interativa (www.denunciainterativa.sds.pe.gov.br), ou o 197 Denúncia, no site da Polícia Civil de Pernambuco (https://197denuncias.pe.gov.br/), com garantia de sigilo absoluto e anonimato.

As investigações seguem em andamento."

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