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RECIFE Desfile do 7 de Setembro: CTTU monta esquema com desvios na Av. Mascarenhas de Moraes; confira Previsão é de que o esquema de trânsito seja encerrado às 12h, após a dispersão do público e a liberação das vias

Três desvios de trânsito serão montados na Avenida Mascarenhas de Moraes, importante ligação entre as Zonas Oeste, Sul e Centro do Recife, na próxima segunda-feira, 7 de Setembro. O objetivo é organizar o tráfego durante o Desfile Cívico-Militar da Independência.

A intervenção é da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU). Equipes serão distribuídas em pontos estratégicos para orientar os condutores. A previsão é de que o esquema de trânsito comece às 4h e seja encerrado às 12h, após a dispersão do público e a liberação das vias.



"Para minimizar os impactos na mobilidade, a CTTU recomenda que, sempre que possível, os condutores evitem trafegar pela Avenida Mascarenhas de Moraes e pelas vias transversais durante o período de interdição", afirmou a CTTU, por meio de nota.



Como serão os desvios

O primeiro desvio começará às 4h, nas imediações da Justiça Federal de Pernambuco. Nesse ponto, os condutores que trafegam pela via no sentido Centro serão direcionados para a Rua Dez de Julho.

Desvios de trânsito na avenida Mascarenhas de Moraes para desfile do 7 de setembro | Foto: CTTU/Divulgação

No sentido Aeroporto, será montado um desvio na altura da Rua Júlio Verne. Os condutores que vêm do Centro e desejam seguir para o Aeroporto do Recife deverão acessar a Rua Arquiteto Luiz Nunes. Em seguida, a Avenida Engenheiro Alves de Souza, de onde poderão acessar a nova Ponte Júlia Santiago.

Para os condutores que circulam pela Avenida Boa Viagem e precisam seguir em direção ao bairro do Ipsep, a orientação da CTTU é utilizar o Viaduto Tancredo Neves para acessar a Avenida Recife, evitando a área do desfile e as vias próximas à Avenida Mascarenhas de Moraes.

"Em caso de dúvidas ou para solicitar atendimento relacionado ao trânsito, a população pode acionar o teleatendimento gratuito da CTTU, disponível 24 horas por dia, pelo número 0800.081.1078", destacou a Autarquia.



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