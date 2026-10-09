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MOBILIDADE CTTU monta esquema de trânsito no Recife durante feriadão; confira alterações Bloqueios e desvios serão realizados entre sábado (10) e segunda-feira (12), em bairros como Boa Viagem, Macaxeira, Torre e no Centro devido a corridas e procissões

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) montou operações especiais para orientar o trânsito durante o feriadão de Nossa Senhora Aparecida. De sábado (10) à segunda-feira (12), corridas, procissões e serviços de poda vão provocar bloqueios e interdições em diferentes bairros da cidade.

Sábado

No sábado (10), a partir das 8h, um serviço de poda da Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana (Emlurb) vai interditar a Rua Astronauta Neil Armstrong, entre a Rua Estrela e a Estrada do Arraial, em Casa Amarela.

A previsão é de que o serviço termine às 16h. Como alternativa, os motoristas poderão utilizar a Rua Ferreira Lopes.

Domingo

A primeira operação do domingo (11) começa às 5h, com a Corrida Brigadeiro Eduardo Gomes, em Boa Viagem. A prova terá percursos de 3 km, 5 km e 10 km, com largada e chegada no Parque Dona Lindu.

A orla será interditada entre a Rua Armindo Moura e a Pracinha de Boa Viagem. A partir desse ponto, os corredores utilizarão a faixa da direita, enquanto os veículos poderão circular pela faixa da esquerda. A previsão é de que a operação termine às 8h.

Às 6h30, a quinta etapa do 43º Circuito Corre será realizada na Macaxeira, com percursos de 4 km e 8 km, com largada será no Parque da Macaxeira.

Os participantes seguirão pela Avenida Coronel João Batista de Rego Barros, Rua de Apipucos, Rua Dois Irmãos, Avenida da Recuperação, Avenida Norte e Rua do Monte, antes de retornar ao parque. A previsão é de que o trânsito seja normalizado às 8h30



Também no domingo, a Emlurb fará um serviço de poda na Rua José Bonifácio, na Torre. O trecho entre as ruas Conde de Irajá e Dona Isabel de Barros terá interdição parcial a partir das 8h, com previsão de término às 16h.

A partir das 14h, um evento em comemoração ao Dia das Crianças vai interditar um trecho da Rua Rio Azul, no sentido subúrbio, entre as ruas Barão de Souza Leão e Dez de Julho, em Boa Viagem.

Como rota alternativa, os motoristas deverão seguir pela Rua Barão de Souza Leão, virar à esquerda na Rua Waldemar Nery Carneiro Monteiro e continuar em direção à Rua Dez de Julho. O evento está previsto para terminar às 20h.



Às 14h30, a caminhada Consciências de Krishna Ratha Yatra sairá da Avenida Boa Viagem, nas proximidades do Edifício Acaiaca, em direção ao Segundo Jardim. O percurso terá interdições parciais durante a passagem dos participantes.

Às 18h30, a procissão da Paróquia Nossa Senhora do Rosário sairá da igreja, na Rua Barão de Souza Leão, em Boa Viagem.

O cortejo seguirá pelas ruas Camboim, Dez de Julho, Waldemir Nery Carneiro Monteiro e João Cardoso Aires, antes de retornar à Rua Camboim e à paróquia. A previsão de encerramento é às 19h, com bloqueios parciais durante o percurso.

Segunda-feira

Na segunda-feira (12), a 22ª Corrida do Fogo, promovida pelo Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), terá largada às 5h30.

A prova contará com percursos de 5 km e 10 km, com saída e chegada no Comando Geral da corporação, na Avenida João de Barros. No mesmo dia, às 8h30, será realizada a corrida Desafio Energia Petrobras, com percurso de 10 km e largada no Forte do Brum.

A programação termina com a procissão da Festa da Padroeira da Capela Nossa Senhora Aparecida, no Jordão. O cortejo sairá da Rua Brejo da Cruz e passará pelas ruas Dona Carentina, Verdejante, Sagres e Rosário do Oeste, retornando ao ponto de partida. A CTTU fará bloqueios itinerantes durante a passagem dos fiéis.

Instruções

A CTTU orienta os motoristas a respeitar a sinalização e as instruções dos agentes de trânsito. Sempre que possível, a recomendação é evitar os trechos afetados e utilizar rotas alternativas.

Dúvidas e solicitações de apoio podem ser feitas pelo telefone gratuito da autarquia, disponível 24 horas, no número 0800 081 1078.

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