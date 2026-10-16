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MOBILIDADE CTTU monta esquema de trânsito para corridas neste fim de semana no Recife Provas na Boa Vista, em Boa Viagem e no Centro terão largadas às 5h30 e mudanças na circulação de veículos

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) montou operações de trânsito para três corridas de rua neste sábado (17) e domingo (18).

As provas terão bloqueios e mudanças na circulação de veículos na Boa Vista, em Boa Viagem e no Centro. Agentes de trânsito vão orientar os condutores durante os eventos, previstos para terminar às 8h.

Alterações

No sábado, a 1ª Corrida Coopanest-PE terá largada e chegada na Rua da Aurora, na Boa Vista. Com percursos de 3 km, 5 km e 7 km, a prova começa às 5h30 e passa pela Ponte Princesa Isabel, Praça da República, Ponte Buarque de Macedo, Cais do Apolo, Avenida Militar e Ponte do Limoeiro, antes de retornar à Rua da Aurora.

No domingo, iniciando às 5h30, a 3ª Corrida da Drogaria Recife será realizada em Boa Viagem, com caminhada de 3 km e corridas de 5 km e 10 km. A largada e a chegada serão no Parque Dona Lindu.

A orla terá bloqueio total entre a Rua João Cardoso Aires e a Pracinha de Boa Viagem. A partir desse trecho, os corredores utilizarão a faixa da direita, enquanto a faixa da esquerda ficará liberada para os veículos.

Também no domingo, a partir das 5h30, a Netshoes Run Recife terá percursos de 5 km, 10 km e 15 km. A largada será no Forte do Brum, e a chegada, no Terminal Marítimo de Passageiros.

Os três trajetos passam pela Ponte do Limoeiro, Avenida Prefeito Artur Lima Cavalcanti, Rua da Aurora, Ponte Princesa Isabel, Praça da República e Avenida Martins de Barros.

No percurso de 5 km, os atletas seguem pela Ponte Giratória e pela Avenida Alfredo Lisboa até a chegada. O trajeto de 10 km inclui o Cais de Santa Rita, o Forte das Cinco Pontas e o Cais José Estelita, com retorno na região do Cabanga.

Já o percurso de 15 km segue pelos mesmos pontos e avança pela Via Mangue até o retorno, antes de passar novamente pelo Cais José Estelita, pela Ponte Giratória e pela Avenida Alfredo Lisboa.

A CTTU orienta os condutores a observar a sinalização temporária e, quando possível, evitar as vias dos percursos. O órgão disponibiliza atendimento gratuito 24 horas pelo telefone 0800.081.1078 para dúvidas e solicitações de apoio no trânsito.

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