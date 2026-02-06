A- A+

CARNAVAL 2026 CTTU monta esquema de trânsito para o Festival Pernambuco Meu País no Recife; confira bloqueios Haverá esquema especial de trânsito, desta sexta até o domingo, no entorno do Terminal Marítimo de Passageiros em função festival

Bloqueios temporários e intervenções de trânsito estão sendo realizados na área central do Recife para receber o Festival Pernambuco Meu País, cuja programação começa nesta sexta-feira (6).



Segundo a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU), haverá esquema especial de trânsito, desta sexta até o próximo domingo (8), no entorno do Terminal Marítimo de Passageiros.

A previsão é que os bloqueios comecem às 16h desta sexta, com encerramento por volta da 1h, a depender da dispersão do público.





Serão realizados bloqueios nos cruzamentos da Avenida Alfredo Lisboa com a Rua Mariz e Barros e com a Avenida Barbosa Lima; da Avenida Marquês de Olinda com a Rua Madre de Deus e com a Rua Mariz e Barros; além da Travessa Tiradentes com a Avenida Militar e com a Rua do Apolo.



De acordo com a CTTU, as intervenções impedirão o fluxo de veículos no sentido Marco Zero e Cais do Porto, na beira do rio.

Outras interdições

Outras interdições ocorrerão no Recife durante o final de semana para a realização de uma corrida de rua e diversos blocos carnavalescos tradicionais. Confira:



Sábado (7)

No sábado (7), a partir das 7h, a autarquia atuará no ordenamento viário do Bloco Carnavalesco do Programa Academia da Cidade do Recife, no bairro de Casa Amarela, na Zona Norte do Recife.



A concentração ocorrerá no Sítio da Trindade, com circulação pela Estrada do Arraial, Rua da Harmonia, Estrada do Encanamento e Rua Ferreira Lopes, com encerramento previsto para as 11h.



Ainda no sábado, das 10h às 17h, haverá monitoramento para o Bloco do Oiti, no bairro do Espinheiro, com concentração no início da Rua da Hora e percurso até a Avenida Conselheiro Rosa e Silva, nas imediações do Clube Português.

No Engenho do Meio, das 12h às 18h, o Bloco Cabeça de Touro contará com acompanhamento da CTTU, com concentração na Rua Antônio Curado, nas proximidades da Praça do Engenho do Meio, seguindo até as imediações da Praça Bom Pastor.



No mesmo dia, das 13h às 18h, a operação também será realizada para o bloco Turma da Jaqueira Segurando o Talo, em Casa Forte, com concentração na Avenida Dezessete de Agosto, próximo ao cruzamento com a Rua dos Arcos, seguindo até a altura do Arcádia Recepções.

Na Zona Sul, das 14h às 22h, o bloco Carnavieira terá esquema de trânsito nas proximidades da Rua Carlos Pereira, em Boa Viagem. Já à noite, das 20h à meia-noite, a CTTU acompanhará o Bloco Pirata Maluco, no bairro de Vasco da Gama, com concentração na Rua Vasco da Gama, na altura do SESI, e percurso pelas ruas Padre Lemos, Dona Ana Xavier, Paula Batista e Estrada do Arraial, finalizando novamente na Rua Padre Lemos.

Domingo (8)

No domingo (8), a partir das 6h, será realizada a 3ª edição da Corrida do Povo, com percursos de 5 km e 10 km. A largada ocorrerá no Estádio do Arruda, passando pelas ruas das Moças, Alegre e da Regeneração, além da Avenida Beberibe, Praça da Convenção, Rua Compositor Vinícius de Morais, Rua Portão do Gelo, Rua Sebastião Salgado, Rua dos Craveiros, Rua dos Peixinhos, retornando pela Rua das Moças até o ponto inicial.



Haverá bloqueio total da Rua das Moças, no trecho entre a Avenida Professor José dos Anjos e a Avenida Beberibe.

Ainda no domingo, das 12h às 18h, a CTTU atuará no ordenamento viário do Bloco Cata Ponche, no bairro da Várzea, com concentração na Praça da Várzea e percurso pela Avenida Afonso Olindense até a altura do Novo Atacarejo.



Das 13h às 20h, haverá intervenção de trânsito para o Bloco Bota Que Eu Bebo, na Avenida Dois Rios, no Ibura, no trecho entre o Sesi e a Farmácia Pague Menos. Em Brasília Teimosa, das 14h às 18h, o Bloco Buraco Folia contará com monitoramento na Avenida Brasília Formosa, no trecho conhecido como Buraco da Veia.

À noite, das 20h à meia-noite, o bloco Meu Bloco é Massa também terá acompanhamento da CTTU no bairro de Vasco da Gama, com concentração na Rua Vasco da Gama, na altura do SESI, seguindo pelas ruas Padre Lemos, Dona Ana Xavier, Paula Batista e Estrada do Arraial, com encerramento na Rua Padre Lemos.

Orientações

A CTTU reforça a importância do respeito à sinalização temporária, às áreas de estacionamento proibido e à circulação sobre calçadas, além do cumprimento dos limites de velocidade e da orientação para que motoristas não dirijam após o consumo de bebida alcoólica.



"Todos os bloqueios realizados para os blocos carnavalescos serão itinerantes e desfeitos progressivamente após o encerramento das atividades e a dispersão do público", destacou a autarquia.



Em caso de dúvidas, a população pode entrar em contato com o teleatendimento gratuito da CTTU, disponível 24 horas por dia, pelo número 0800.081.1078.

Veja também