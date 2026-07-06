A- A+

RECIFE CTTU monta esquema especial de trânsito após carreta tombar no Bairro do Recife, nesta segunda (6) A Neoenergia também atua na ocorrência, substituindo o poste e os fios danificados após o sinistro

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) montou um esquema especial de trânsito nas proximidades da Ponte do Limoeiro, após o tombamento de uma carreta que transportava botijões de gás de cozinha, na manhã desta segunda-feira (6).

A área do sinistro, na interseção da Avenida Militar com a Rua Dr. Ascânio Peixoto, e algumas vias do entorno precisaram ser interditadas. Equipes de agentes e batedores da Autarquia foram acionadas para atuar na ocorrência, realizar o ordenamento do tráfego e garantir a segurança viária durante a operação de remoção do veículo, que tombou perto de um posto de combustíveis.

Para minimizar os impactos na circulação, foram implantados desvios operacionais na Ponte Giratória, Ponte Maurício de Nassau, Avenida Militar com a Rua do Brum, Cais do Apolo (rotatória da prefeitura) e na Rotatória do Porto.

Esquema provisório

Em razão do grande fluxo de veículos em direção à Zona Norte, também foi necessária a implantação de uma faixa adicional de circulação na Rua da Aurora, sobre a Ponte Princesa Isabel.

A autarquia orienta aos condutores que redobrem a atenção à sinalização temporária e às orientações dos agentes de trânsito, além de, sempre que possível, optarem por rotas alternativas até a normalização da circulação na região.

Com o sinistro, um poste e fios da rede de distribuição de energia elétrica da Neoenergia também foram atingidos e quatro viaturas da companhia foram encaminhadas para a ocorrência. Por conta do dano no sistema de distribuição, o posto de combustíveis ficou sem energia.

Em nota, a Neoenergia informou que promove a substituição do poste avariado após colisão do caminhão.

"Assim que foi informada do acidente, a distribuidora iniciou a transferência de carga por meio de equipamentos inteligentes e, neste momento, apenas três clientes seguem sem energia. A previsão é que eles sejam normalizados após a conclusão dos serviços, prevista para o final da tarde desta segunda-feira", afirmou a companhia.

O Corpo de Bombeiros também atuou na ocorrência com líquido gerador de espuma, substância apolar que se utiliza quando existe combustível na ocorrência. De acordo com o efetivo, a medida foi adotada para conter o vazamento do combustível da carreta.

Motorista socorrido com traumatismo craniano

O tenente Italo Farias, comandante da 1ª Seção de Bombeiros de Incêndio (SBI), informou que, apesar de consciente e orientado, o estado de saúde do motorista, de 39 anos poderia ser grave pois foi identificado pela equipe de socorro um possível traumatismo craniano.

Segundo o Hospital da Restauração (HR), para onde o motorista foi socorrido, também na área central do Recife, o homem passou por exames e está fora de perigo.

O comandante informou ainda que não houve vazamento de gás e descartou o risco de explosão relacionada aos botijões de gás de cozinha. "Os botijões estão íntegros. A nossa preocupação era com o combustível derramado no chão", explicou.

Testemunhas

O frentista Valmir Edvaldo, que estava presente no momento do tombamento, ajudou a socorrer o motorista do veículo.

O profissional disse que o condutor teria perdido o controle do veículo na curva e colidido com um poste, derrubando fios e causando explosões na rede elétrica. Por conta dos danos no sistema de distribuição, o posto de combustíveis ficou sem energia.

"Com certeza ele perdeu o controle do caminhão ao fazer a curva e bateu no poste. Foi uma batida muito forte, por sinal. Teve curto circuito e muitas explosões, por conta da energia. Por um tempo ele ficou dentro da cabine. A nossa preocupação era com a saúde dele, se ele estava preso ou desacordado. Porém, o motorista saiu andando, Graças a Deus, e o nosso gerente o acompanhou até o nosso posto", contou Valmir.

O operador destacou a rapidez da atuação das equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e da Neoenergia "chegaram muito rápido, e o motorista também foi socorrido rapidamente, graças a Deus. Ele estava consciente, porém reclamando de uma uma forte dor no braço. Parecia ter deslocado", completou o frentista.

Veja também