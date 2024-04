A- A+

Trânsito CTTU monta esquema especial de trânsito no Centro do Recife na manhã deste domingo (7); confira Bloqueios de vias acontecem por causa da realização da I Corrida Saúde em Movimento

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) montou um esquema especial de trânsito para orientar a população durante a I Corrida Saúde em Movimento, que será realizada neste domingo (7), na Área Central do Recife.

A partir das 5h, a CTTU realizará os bloqueios na faixa da direita da rua da Aurora, na Ponte do Limoeiro e Cais do Apolo.

A corrida tem largada prevista para as 6h15. O percurso tem início na rua da Aurora em frente à Assembleia Legislativa de Pernambuco, seguindo pela Ponte do Limoeiro até o Cais do Apolo em frente ao Banco do Brasil.

De lá os corredores voltarão pelo Cais do Apolo, avenida Militar, Ponte do Limoeiro até retornar ao ponto inicial, na rua da Aurora.

De acordo com a organização do evento, o encerramento está previsto para as 8h. A liberação das vias deve ocorrer no mesmo horário. Em caso de dúvidas, os cidadãos devem acionar a CTTU pelo teleatendimento gratuito e 24h no número 0800.081.1078.

I Corrida Saúde em Movimento

A MV, multinacionacional que impulsiona a transformação digital no setor, com sede no Recife, promove, neste domingo (7), a I Corrida Saúde em Movimento nas ruas do Centro e do Bairro do Recife.

Com largada prevista para as 6h15, o evento, que deve reunir cerca de 500 corredores, busca promover o bem-estar da população e fazer uma alusão ao Dia Mundial da Saúde.







