TRÂNSITO CTTU monta esquema especial de trânsito no Centro para corrida neste domingo (14) Bloqueios itinerantes serão realizados ao longo do trajeto da prova; operação será montada a partir das 5h30

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) montou um esquema especial de trânsito durante a etapa outono do Circuito das Estações 2024, que será realizada neste domingo (14), no Centro do Recife.

A corrida tem largada prevista para às 6h30. Bloqueios itinerantes serão realizados a partir das 5h30, e serão desfeitos tão logo cada trajeto da prova seja finalizado.

O percurso tem início na Praça da Comunidade Luso Brasileira, em frente ao Forte do Brum, seguindo pela Avenida Alfredo Lisboa, Avenida Marquês de Olinda, Ponte Maurício de Nassau, Avenida Martins de Barros até o Cais de Santa Rita.

De lá os corredores voltarão pelo Viaduto das Cinco Pontas, Saturnino de Brito e Via Mangue até retornar ao ponto inicial no Forte do Brum.

Segundo a organização do evento, o encerramento da prova está previsto para as 9h. A liberação das vias deve ocorrer no mesmo horário.

Serviço

Em caso de dúvidas, os cidadãos devem acionar a CTTU pelo teleatendimento gratuito e 24h no número 0800.081.1078.



