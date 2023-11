A- A+

TRÂNSITO CTTU monta esquema especial de trânsito para as provas do SSA 3 Exames serão realizados nos dias 19 e 26 de novembro

Com o objetivo de facilitar o fluxo de veículos na Capital pernambucana durante os próximos domingos, período em que serão aplicadas as provas do Sistema Seriado de Avaliação (SSA 3), a Prefeitura do Recife, por meio da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU), montou um esquema especial de trânsito.

De acordo com o órgão, um efetivo de agentes de trânsito deverá atuar nos principais corredores viários da Cidade durante os dias 19 e 26 de setembro, realizando a fiscalização e orientação dos veículos.

Além do monitoramento presencial, o tráfego também será fiscalizado pela equipe da Central de Operações de Trânsito (COT), que acompanha o fluxo de pessoas e veículos com o auxílio das câmeras de videomonitoramento.

O órgão reforça, ainda, que realizará uma fiscalização rigorosa da conduta dos motoristas. Dessa forma, os condutores não devem estacionar em local proibido. O veículo que for flagrado sobre calçadas ou em fila dupla corre o risco de ser rebocado. Já o motorista pode receber multas entre leve, média e grave.

Caso constate irregularidades ou necessite de algum serviço, o cidadão pode acionar a CTTU por meio do teleatendimento, que é gratuito e funciona 24h no número 0800.081.1078.

Veja também

ESTRUTURA Hackathon aponta soluções para redução dos alagamentos no Recife; confira detalhes