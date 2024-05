A- A+

TRÂNSITO CTTU monta esquema especial de trânsito para obra da Compesa no Terminal Joana Bezerra Interdição será iniciada nesta quinta-feira e tem previsão de encerramento para o dia 4 de junho

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) montou um esquema especial de trânsito em virtude de uma obra da Compesa no entorno do Terminal Integrado Joana Bezerra.

A interdição, que tem início nesta quinta-feira (30), será feita na Rua Jaguari, a partir da esquina com a Rua Mirandópolis, onde será executado um sistema de “Pare e Siga” que funcionará em fluxo de mão dupla para que os veículos acessem o terminal.

De acordo com a Compesa, a obra deverá ser concluída na próxima segunda-feira (04/06). Agentes e orientadores da CTTU estarão no local durante todo período da obra organizando e orientando o trânsito. Em caso de dúvidas, os cidadãos devem acionar a CTTU pelo teleatendimento gratuito e 24h no número 0800.081.1078.

VEJA O NOVO MAPA ABAIXO

De acordo com a Compesa, a obra deverá ser concluída na próxima segunda-feira (04/06). ARTE: PCR / DIVULGAÇÃO

Veja também

mundo Venezuela ratifica retirada de convite à UE para observar eleições por "atitude hostil"