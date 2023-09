CTTU monta esquema especial de trânsito para XII Maratona Internacional Maurício de Nassau

A- A+

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) montou um esquema especial de mobilidade para a XII Maratona Internacional Maurício de Nassau, que acontece neste domingo (24), a partir das 4h. A operação terá início às 23h do sábado (23) e tem previsão de término às 12h do dia seguinte. Ao todo, 100 agentes de trânsito estarão escalados.

Os atletas farão a largada no Forte do Brum e seguirão o seguinte percurso: Ponte do Limoeiro, Avenida Prefeito Artur Lima Cavalcanti, Avenida Cruz Cabugá, por onde seguirá até o município de Olinda e voltará pelo mesmo percurso para acessar, novamente, a Ponte do Limoeiro, Avenida Cais do Apolo, Avenida Marquês de Olinda, Avenida Alfredo Lisboa, Cais de Santa Rita, Viaduto das Cinco Pontas, Cais José Estelita, Via Mangue, por onde retornará pelo mesmo percurso para acessar a Avenida Alfredo Lisboa até o Forte do Brum.

Todo a área do percurso estará fechada e os condutores que vêm do Cabanga deverão utilizar a Avenida Governador Agamenon Magalhães. Quem vem da Avenida Sul e Rua Imperial deverá utilizar a Rua da Concórdia e Rua da Aurora. Já os condutores que vêm da Avenida Norte deverão acessar a Avenida Cruz Cabugá em direção ao Centro.

O acesso da Ponte Buarque de Macedo e da Ponte Giratória estará fechado. Os motoristas deverão seguir pela Avenida Martins de Barros e Rua do Imperador, considerando que todo o bairro do Recife estará fechado para a maratona.

As inscrições para a maratona ainda estão abertas e podem ser feitas neste link. O público geral pode se inscrever para 5km, 10km, 21km ou 42km. O custo é de R$125,00 mais a taxa de serviço.

A categoria universitário custa o mesmo preço e será válido pela disputa dos 5km.

Pessoas com deficiência têm um desconto na inscrição. O preço para participar da maratona é de R$62,50 mais a taxa de serviço.

Serviço

Em caso de dúvidas, os cidadãos devem acionar a CTTU pelo teleatendimento gratuito e 24h no número 0800.081.1078.

