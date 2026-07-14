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Mobilidade CTTU monta esquema especial de trânsito para a 330ª Festa de Nossa Senhora do Carmo Operação com bloqueios e reforço de agentes de trânsito segue até 17 de julho

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A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) montou um esquema especial de mobilidade para a 330ª Festa de Nossa Senhora do Carmo, que começa nesta quinta-feira (16), no Centro do Recife. A operação inclui bloqueios viários e reforço na atuação de agentes de trânsito durante toda a programação religiosa, até o dia 17 de julho.

As primeiras intervenções começaram no início do mês para permitir a montagem da estrutura do evento. A principal alteração ocorre na Avenida Dantas Barreto, onde o corredor central está interditado entre a Basílica de Nossa Senhora do Carmo e a Rua Tobias Barreto para a instalação do parque de diversões e demais estruturas. A via local permanece liberada para circulação, com parte das vagas de estacionamento mantidas.

Também está totalmente interditado o trecho da Avenida Dantas Barreto entre o cruzamento com a Rua São João e a Avenida Nossa Senhora do Carmo, bloqueio que seguirá até o encerramento das festividades.

Durante o período da festa, haverá mudanças na circulação da Avenida Nossa Senhora do Carmo e em vias do entorno. Motoristas que trafegam pela Rua do Imperador devem utilizar a Rua da Praia como rota alternativa. Já quem segue pela Avenida Guararapes deve acessar a via local da Avenida Dantas Barreto e, em seguida, a Rua Siqueira Campos.

Na quinta-feira (16), dia dedicado à padroeira do Recife, a operação será reforçada para acompanhar as tradicionais procissões. Os fiéis sairão da Basílica de Nossa Senhora do Carmo, seguindo pela Avenida Nossa Senhora do Carmo, Avenida Martins de Barros, Palácio do Campo das Princesas, Rua do Sol, Avenida Guararapes e Avenida Dantas Barreto. O acesso da Praça da República à Avenida Dantas Barreto será bloqueado durante a programação.

Autarquia orienta

Devido à expectativa de grande público, a CTTU reforçará o efetivo de agentes e orientadores de trânsito para garantir a segurança de pedestres, motoristas, motociclistas e ciclistas. A autarquia orienta que os condutores evitem estacionar em locais proibidos, sigam as orientações dos agentes e, sempre que possível, utilizem transporte coletivo, táxis ou veículos por aplicativo. Também recomenda atenção redobrada ao intenso fluxo de pedestres nas imediações da Basílica.

Em caso de dúvidas, a população pode entrar em contato com a CTTU pelo telefone 0800 081 1078, disponível 24 horas por dia.

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