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TRÂNSITO CTTU monta esquemas de trânsito para corridas que acontecem neste fim de semana; confira Corrida e Caminhada Dog Run Recife e a segunda Meia Maratona do Marco Zero acontecem neste sábado (25) e domingo (26), respectivamente

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) preparou operações especiais de trânsito para acompanhar dois eventos esportivos que movimentam o Bairro do Recife e a área central da cidade durante este fim de semana.

As ações ocorrem no sábado (25) para a Corrida e Caminhada Dog Run Recife e no domingo (26) para a segunda Meia Maratona do Marco Zero, contando com bloqueios itinerantes e acompanhamento de agentes de trânsito para promover a segurança de atletas e condutores.

Corrida e Caminhada Dog Run Recife

No sábado (25), a operação para a Corrida e Caminhada Dog Run Recife começa às 5h, com largada agendada para as 5h30 na Rua da Aurora, em frente ao Ginásio Pernambucano. O evento contará com percursos de 1 km para caminhada e 5 km para corrida.

No percurso total, os participantes seguirão pela Rua da Aurora, cruzando a Ponte do Limoeiro em direção ao Cais do Apolo, de onde farão o retorno para a linha de chegada. A previsão é de que a prova seja encerrada às 8h.

2ª Meia Maratona do Marco Zero

No domingo (26), a estrutura de trânsito para a segunda Meia Maratona do Marco Zero entra em vigor às 4h, com as primeiras largadas previstas para as 4h30, no Marco Zero.



A competição reúne provas de 5 km, 10 km e 21 km e o Desafio Capibaribe, com percurso estendido de 30 km.

No percuso total de 30 km, a rota sairá do Marco Zero e passará pela Ponte Giratória, Novotel Recife Marina, Cais José Estelita, Cabanga, Rua da Aurora e Avenida Cruz Cabugá.



A partir desse trecho, os atletas entram em Olinda, passando pelo Complexo de Salgadinho, Orla, Bairro Novo, Casa Caiada e Rio Doce, e fazem retorno.



Novamente na Avenida Cruz Cabugá, os corredores seguirão pela Ponte do Limoeiro, Cais do Apolo, Avenida Militar, Forte do Brum, Terminal Marítimo e Cais do Sertão, até a chegada no Marco Zero. O término do evento está previsto para as 9h.

Orientação aos condutores

A CTTU reforça que os bloqueios serão temporários e liberados à medida que os corredores avançarem nas provas.

A orientação da autarquia, portanto, é que os motoristas redobrem a atenção à sinalização e às orientações dos agentes no local. Dúvidas e chamados podem ser feitos 24h pelo telefone gratuito 0800 081 1078.

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