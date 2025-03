A- A+

MOBILIDADE CTTU monta esquemas especiais de trânsito para eventos esportivos no Recife neste fim de semana Provas de ciclismo e corrida acontecerão no Bairro do Recife e em Boa Viagem, a partir deste sábado (15)

A Autarquia de Trânsito Urbano do Recife (CTTU) montou esquemas especiais de trânsito para os eventos esportivos que irão acontecer neste fim de semana, na Capital pernambucana.

A corrida Aurora Night Run acontece neste sábado (15), a partir das 18h, no Bairro do Recife. A largada será na rua da Aurora, seguindo pela avenida Prefeito Artur Lima Cavalcante, onde os corredores farão o retorno para a Ponte do Limoeiro para seguir pelo Cais do Apolo e Ponte Buarque de Macedo, passando pelo Palácio das Princesas e voltando ao ponto de partida, na rua da Aurora.

Na manhã do domingo (16), às 5h, será dada a largada da Corrida Adidas, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife. A prova sairá do Parque Dona Lindu e seguirá pela avenida Boa Viagem até o Primeiro Jardim do Pina, de onde os corredores retornam pelo mesmo percurso.

O evento tem previsão de término às 9h, com bloqueio entre a rua Armindo Moura e a Pracinha de Boa Viagem. A partir deste trecho, os atletas seguirão pela faixa da direita, permitindo a passagem de veículos no local.

Também no domingo, a partir das 6h, haverá a Prova de Ciclismo Giro Pernambuco, também no bairro de Boa Viagem.

A Via Mangue será totalmente bloqueada no sentido subúrbio, e o desvio deverá ser feito pela rua José Maria de Miranda. O término do evento está previsto para as 11h.

Ao todo, 120 agentes serão mobilizados para organizar e orientar a população durante os eventos esportivos. Em caso de dúvidas, a população deverá entrar em contato com o órgão através do teleatendimento gratuito, disponível 24h pelo número 0800.081.1078.

Veja também