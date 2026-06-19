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RECIFE CTTU monta operação de mobilidade com bloqueios, desvios e monitoramento a partir desta sexta (19) Segundo a gestão municipal, o objetivo é garantir a segurança viária e minimizar os impactos na circulação durante os eventos

Uma operação especial de mobilidade com monitoramento do tráfego, bloqueios temporários, desvios operacionais e orientação a condutores e pedestres, foi anunciada no Recife para os festejos juninos, serviços de infraestrutura e um passeio ciclístico.

A ação, realizada pela Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU), acontece a partir desta sexta-feira (19) e segue até domingo (21). Segundo a gestão municipal, o objetivo é garantir a segurança viária e minimizar os impactos na circulação durante os eventos.



Casa Amarela

Para acompanhar a movimentação de público que seguirá para o Polo Sítio Trindade, em Casa Amarela, na Zona Norte do Recife, CTTU contará com efetivo de 52 agentes de trânsito e 21 orientadores de tráfego.

"Conforme a demanda de pedestres, poderá ocorrer a interdição da Estrada do Arraial, no trecho entre as ruas Ferreira Lopes e Bela Vista, nas proximidades do acesso ao polo", destacou a autarquia.

Em caso de bloqueio, os condutores que seguem em direção a Casa Amarela deverão utilizar como rota alternativa a Rua Arnoldo Magalhães, acessando posteriormente a Rua Desembargador Mota Júnior.

Bairro do Recife

Na área central da capital pernambucana, o Bairro do Recife, onde acontece a programação junina na Avenida Rio Branco, conta com bloqueios em vias que cruzam o corredor de eventos, como a Rua da Guia e a Rua Mariz e Barros.

"Equipes da CTTU estarão distribuídas em pontos estratégicos para monitorar o fluxo de veículos, orientar pedestres e realizar intervenções operacionais sempre que necessário", afirmou a gestão.

Fim de semana

No sábado (20), haverá uma operação de trânsito para viabilizar serviços de infraestrutura executados pela Autarquia de Urbanização do Recife (URB), em Boa Viagem, na Zona Sul.

A partir das 4h, será realizado o içamento de longarinas destinadas a um pontilhão em construção na região. Durante a operação, a Avenida Marechal Juarez Távora será interditada, impedindo o acesso à Rua Capitão Zuzinha.

O desvio ocorrerá pela Rua Luiz Pimentel. Na sequência, as estruturas serão posicionadas na Avenida Visconde de Jequitinhonha, no cruzamento com a Rua Cônego Romeu, onde haverá bloqueio parcial da faixa da direita. A previsão é que os trabalhos sejam concluídos até as 16h.

Já no domingo (21), acontece o passeio ciclístico Só Quero Pedalar – Nubank, com concentração e largada às 8h30 no Forte do Brum, no Bairro do Recife. O percurso seguirá pela Ponte do Limoeiro, Rua da Aurora, entorno do Palácio do Campo das Princesas, Avenida Martins de Barros, Cais de Santa Rita, Viaduto das Cinco Pontas, Avenida Engenheiro José Estelita e Cabanga, retornando ao ponto inicial.

A CTTU realizará bloqueios itinerantes ao longo do trajeto, acompanhando o deslocamento dos ciclistas com a presença de agentes de trânsito.

A autarquia orienta motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres a ficarem atentos à sinalização temporária e às orientações das equipes de trânsito durante os eventos e intervenções programadas.

Em caso de dúvidas, a população pode acionar o teleatendimento gratuito da Autarquia pelo número 0800.081.1078, disponível 24 horas por dia.

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