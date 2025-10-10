CTTU organiza esquemas de trânsito para corridas de rua no Recife
Interdições acontecem neste sábado (11) e domingo (12) nos bairros da Soledade e Boa Viagem
A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) montou esquemas especiais de trânsito para duas corridas de rua que acontecem neste fim de semana. As ações visam garantir segurança viária e fluidez no tráfego durante os eventos.
Corrida do Fogo movimenta a Soledade no sábado
No sábado (11), a 21ª Corrida do Fogo terá largada às 6h, no Quartel do Corpo de Bombeiros, na Avenida João de Barros, com percursos de 5 km e 10 km. O trajeto inclui vias como a Rua do Príncipe, Rua da Aurora e Cais do Apolo, e o término está previsto para às 8h.
Domingo é dia da Corrida Outubro Rosa em Boa Viagem
No domingo (12), a IV Corrida Outubro Rosa será realizada na orla de Boa Viagem, com percursos de 5 km e 10 km, entre o Parque Dona Lindu e o Primeiro Jardim. Haverá bloqueios parciais na Avenida Boa Viagem e desvios sinalizados.
Cerca de 50 agentes da CTTU atuarão nos dois dias, orientando motoristas e monitorando as interdições. Em caso de dúvidas, o público pode ligar para o 0800.081.1078, disponível 24 horas.
