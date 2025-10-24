A- A+

MOBILIDADE CTTU organiza esquemas de trânsito para eventos do final de semana no Recife; confira Capital pernambucana recebe cinco corridas de rua e um evento cultural neste sábado (25) e domingo (26)

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) divulgou os esquemas para os eventos deste final de semana na capital de Pernambuco.

Ao todo, cinco corridas de rua e um evento cultural devem alterar o trânsito em diferentes pontos da cidade.

Neste sábado (25), estão programados a 1ª Caminhada e Corrida da Paróquia Nossa Senhora das Graças, o Treinão Moura Dubeux Recife, a 42ª CICORRE – Etapa Rua da Aurora e o evento cultural gratuito Panela Jazz.



Abrindo as atividades, a 1ª Caminhada e Corrida da Paróquia Nossa Senhora das Graças terá largada às 5h45, no Parque das Graças, na Zona Norte do Recife.

Os atletas seguirão pela Ponte da Capunga, Avenida Beira-Rio, Rua Marcos André, Rua José Bonifácio, Rua João Tude de Melo, Rua Abelardo Carneiro Leão, Rua Leonardo Bezerra Cavalcante, Avenida Rui Barbosa e Rua Amélia, retornando ao Parque.

Em função do evento, a Ponte da Torre ficará totalmente interditada, em ambos os sentidos, das 6h às 7h.

Já na Zona Sul, às 6h, o Treinão Moura Dubeux Recife terá largada na Avenida Engenheiro José Estelita, próximo ao Parque da Resistência Leonardo Cisneiros.

Os corredores seguirão pela Avenida do Sol, retornam para a Avenida Engenheiro José Estelita, passam pela Avenida Saturnino de Brito, percorrem o trecho inicial da Ponte Governador Paulo Guerra, voltam pela Avenida Saturnino de Brito e finalizam na Avenida Engenheiro José Estelita, no ponto de partida.

Na parte da tarde, às 16h30, será a vez da 42ª CICORRE - Etapa Rua da Aurora. Os atletas terão largada na própria Rua da Aurora, nas proximidades do cruzamento com a Rua João Lira, na área central da cidade.



Em seguida, seguirão pela Ponte do Limoeiro, Avenida Militar e Cais do Apolo, até a Ponte Buarque de Macedo, de onde retornarão pelo mesmo percurso até o ponto de partida. No caso da prova de 10 km, os corredores realizarão o mesmo trajeto duas vezes.

Fechando a programação do sábado, o bairro do Poço da Panela, também na Zona Norte, recebe o Panela Jazz, evento cultural gratuito que reúne apresentações musicais, performances, feira de artesanato e gastronomia local, às 17h.

As interdições terão início às 7h e ocorrerão na Estrada Real do Poço, a partir da Praça Professor Antônio Figueira; na Rua Luiz Guimarães, entre as Ruas dos Arcos e Irmã Maria da Paz; e na Rua Álvaro Macêdo, a partir da Rua Irmã Maria da Paz.

O acesso à Igreja do Poço da Panela poderá ser feito pela Rua dos Arcos ou pela Rua Marquês de Tamandaré. Apenas os moradores da área terão acesso às ruas interditadas.

Domingo

No domingo (26), será a vez da II Corrida Centenário da Avenida Boa Viagem. O percurso terá largada no Parque Dona Lindu, seguirá pela Avenida Boa Viagem até a Avenida Brasília Formosa, alcançará a rotatória em Brasília Teimosa e retornará ao ponto de partida.

Devido ao evento, a Orla terá uma obstrução total no trecho entre a Rua Armindo Moura e a Pracinha de Boa Viagem. A partir desse ponto, os atletas seguirão exclusivamente pela faixa da direita, permitindo o fluxo de veículos pela faixa da esquerda.

Encerrando a programação do fim de semana, a BSW Run terá largada às 6h, na Avenida Afonso Olindense. A operação contará com seis agentes de trânsito e tem previsão de conclusão às 10h.

Os corredores passarão pela Praça da Várzea, Rua Amaro Gomes Poroca, Rua Acadêmico Hélio Ramos, Rua Mário Campelo, Rua João Francisco Lisboa, Rua Barão de Muribeca, Rua Azeredo Coutinho, Rua Mendes Martins e Rua Dona Maria Lacerda, retornando pelo mesmo percurso até o ponto de partida.

A CTTU orienta que os condutores planejem seus deslocamentos, utilizem rotas alternativas e fiquem atentos à sinalização temporária instalada para a realização dos eventos. Todos os bloqueios serão desfeitos de forma progressiva conforme o encerramento das atividades.

Em caso de dúvidas, a população pode acionar o teleatendimento gratuito da autarquia, que está disponível 24 horas por dia, por meio do número 0800 081-1078.

