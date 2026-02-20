A- A+

MOBILIDADE CTTU prevê bloqueios e desvios em bairros do Recife neste fim de semana; saiba onde acontecem Trânsito terá alterações na Zona Sul, Centro e Zona Norte do Recife

A circulação de veículos no Recife sofrerá alterações neste sábado (21) e domingo (22) devido aos eventos pós-carnavalescos realizados em diferentes pontos da cidade.

Para viabilizar a circulação na cidade, a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife montou esquemas especiais de mobilidade, com bloqueios temporários, desvios operacionais e monitoramento do tráfego para garantir a segurança viária durante as programações.

Sábado

No sábado (21), o bloco Balança o Ovo do Macarrão desfila no bairro de Boa Viagem, das 14h às 21h, na Rua Amália Bernardino de Sousa.

Durante o evento, o trânsito será controlado com bloqueios itinerantes, e as vias serão liberadas de forma gradual após a passagem dos foliões.

Domingo

Já no domingo (22), a operação de trânsito será ampliada em função da realização de múltiplos eventos. Na área central, a Drilha São João Gomes, na Rua da Aurora, terá bloqueios iniciados ainda na noite do sábado, nos cruzamentos com as ruas Capitão Lima e Araripina.

No domingo, a partir das 7h, também haverá interdição no cruzamento da Rua Dois de Julho com a Rua da Aurora.

Durante a drilha, a Rua da Aurora ficará interditada nos dois sentidos, no trecho entre a Avenida Mário Melo e a Avenida Norte.

Rotas

Como rotas alternativas, os motoristas que seguem em direção a Olinda deverão acessar a Avenida Mário Melo e a Avenida Cruz Cabugá.

Já quem trafega pela Avenida Prefeito Artur Lima Cavalcanti deverá seguir pela Avenida Norte e, em seguida, pela Avenida Cruz Cabugá.

A festa está prevista para ocorrer das 11h às 16h, com liberação das vias após a dispersão do público.Também no domingo será realizada a desmontagem do Galo Gigante, na Ponte Duarte Coelho.

A intervenção, que teve início ainda no período de montagem da estrutura, seguirá ativa durante a operação, com início previsto para as 7h e conclusão por volta das 17h, quando a via será liberada para o tráfego.

Na Zona Norte, o Bloco da Ressaca será realizado no bairro do Vasco da Gama. O esquema de interdição começa às 11h em cruzamentos da região, incluindo a Rua Barão de Granito com a Avenida Norte; Rua Vasco da Gama com a Rua Dois de Fevereiro; Rua Padre Lemos com a Rua Pedro Alain; Avenida Norte com o Largo Dom Luiz; e Avenida Norte com a Rua da Harmonia.

A concentração ocorre às 13h, na Rua Vasco da Gama, e o percurso segue pela Avenida Norte, Rua da Harmonia e Estrada do Arraial, com encerramento em frente ao Mercado de Casa Amarela, na Rua Padre Lemos.

As interdições também serão itinerantes, com liberação gradual das vias após a passagem dos foliões, e previsão de desmontagem do esquema às 18h.

Orientações

Agentes e orientadores da CTTU estarão distribuídos pelos pontos de interdição para organizar a circulação e orientar condutores e pedestres.

A autarquia reforça a importância do respeito à sinalização, do cumprimento dos limites de velocidade e alerta para que motoristas não dirijam após o consumo de bebida alcoólica.

Em caso de dúvidas, a população pode entrar em contato com a CTTU por meio do teleatendimento gratuito e 24 horas, no número 0800.081.1078.

Com informações da assessoria de imprensa

