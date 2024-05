CTTU promove capacitação gratuita sobre segurança para motociclistas de aplicativos

A- A+

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) promove cursos de qualificação gratuitos para motociclistas cadastrados em aplicativos de transporte.



O objetivo, segundo a pasta, é reduzir o número de acidentes de trânsito envolvendo condutores de motocicletas. A ação é realizada em parceria com as empresas 99 e Uber.



Segundo a CTTU, 80 trabalhadores serão beneficiados. Interessados devem se inscrever nos aplicativos de transporte no qual prestam serviço, mediante disponibilidade.



Nas formações, divididas em dois blocos, são trabalhadas as habilidades de condução dos motoristas sob duas rodas e comportamentos para promoção da segurança viária.



O primeiro curso tem como tema a compreensão do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a identificação de fatores de risco no trânsito, o enfrentamento de condições adversas e atitudes para segurança do passageiro.



Também nessa capacitação, serão ofertados conhecimentos de primeiros socorros, em colaboração com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Já o segundo bloco tem foco em direção defensiva e promove atividades de aulas práticas para os motociclistas em circuito fechado.



Nos encontros serão trabalhados temas como o conhecimento mecânico do funcionamento das motos, atenção no trânsito, previsibilidade, uso correto de equipamentos de proteção, entre outros temas.



A iniciativa faz parte da campanha Maio Amarelo “Desacelera, no trânsito não há segunda chance”. Além das capacitações, serão enviadas aos passageiros dos aplicativos mensagens sobre segurança viária.



Desde 2021, cerca de 200 motociclistas de aplicativos, como iFood e Rappi, foram treinados pela CTTU com orientações para redução dos sinistros de trânsito.

