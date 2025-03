A- A+

TRÂNSITO Recife: rua Tomé Gibson, em Boa Viagem, passa a ser mão única a partir de sábado (22); saiba mais A rua Tomé Gibson passa a ser mão única no sentido da avenida Conselheiro Aguiar

A rua Tomé Gibson, no trecho entre as avenidas Domingos Ferreira e Conselheiro Aguiar, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, passará a ser mão única a partir deste sábado (22).

A medida visa a facilitar a mobilidade local e garantir mais segurança viária aos motoristas e pedestres, de acordo com a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU).

Os motoristas não poderão mais acessar a Tomé Gibson na direção da Domingos Ferreira pela avenida Conselheiro Aguiar. Os condutores terão de ir pela rua Pereira Costa.

Será feita a manutenção das sinalizações verticais e horizontais para destacar a nova circulação e disciplinar o estacionamento.

Nos primeiros dez dias da mudança em vigor, agentes da CTTU estarão no local para orientar condutores e pedestres.

Em caso de dúvidas, a população pode entrar em contato com o órgão através do teleatendimento gratuito, disponível 24 horas por dia, pelo número 0800.081.1078.

Veja também