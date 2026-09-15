CTTU realiza mudança de circulação em rua do bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife
Mudança de circulação foi implantada com o objetivo organizar o fluxo de veículos e reduzir conflitos viários na região
A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) implantou uma mudança de circulação na Rua Salgueiro, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, a partir dessa segunda-feira (14).
A via, que anteriormente funcionava em mão dupla, passou a operar em sentido único, no fluxo em direção à Avenida Conselheiro Aguiar.
A nova configuração continua permitindo que os condutores realizem o giro à esquerda para acessar a Rua Serinhaém.
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A alteração foi definida a partir de estudos técnicos realizados pela CTTU, que identificaram a necessidade de reorganizar os movimentos dos veículos e reduzir conflitos de circulação existentes na região.
Com a mudança, a expectativa é proporcionar um fluxo mais organizado e previsível para os condutores que trafegam pelo local.
A sinalização viária foi adequada para orientar os motoristas sobre o novo sentido de circulação.
Segundo a CTTU, a orientação é que os condutores fiquem atentos à sinalização implantada no local e respeitarem o novo sentido de circulação da Rua Salgueiro.
Agentes e orientadores da autarquia estarão posicionados no local para auxiliar a circulação e promover a segurança viária durante os primeiros dias da mudança.
Em caso de dúvidas, a população pode acionar o teleatendimento gratuito da autarquia, disponível 24 horas por dia, pelo número 0800.081.1078.