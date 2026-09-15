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Mobilidade

CTTU realiza mudança de circulação em rua do bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife

Mudança de circulação foi implantada com o objetivo organizar o fluxo de veículos e reduzir conflitos viários na região

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CTTU realiza mudança de circulação em rua do bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do RecifeCTTU realiza mudança de circulação em rua do bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife - Foto: CTTU/Divulgação

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) implantou uma mudança de circulação na Rua Salgueiro, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, a partir dessa segunda-feira (14).

A via, que anteriormente funcionava em mão dupla, passou a operar em sentido único, no fluxo em direção à Avenida Conselheiro Aguiar.

A nova configuração continua permitindo que os condutores realizem o giro à esquerda para acessar a Rua Serinhaém.

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A alteração foi definida a partir de estudos técnicos realizados pela CTTU, que identificaram a necessidade de reorganizar os movimentos dos veículos e reduzir conflitos de circulação existentes na região.

Mudança de circulação na Rua Salgueiro, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, teve início nessa segunda-feira (14). | Foto: CTTU/Divulgação

Com a mudança, a expectativa é proporcionar um fluxo mais organizado e previsível para os condutores que trafegam pelo local.

A sinalização viária foi adequada para orientar os motoristas sobre o novo sentido de circulação.

Segundo a CTTU, a orientação é que os condutores fiquem atentos à sinalização implantada no local e respeitarem o novo sentido de circulação da Rua Salgueiro.

Agentes e orientadores da autarquia estarão posicionados no local para auxiliar a circulação e promover a segurança viária durante os primeiros dias da mudança.

Em caso de dúvidas, a população pode acionar o teleatendimento gratuito da autarquia, disponível 24 horas por dia, pelo número 0800.081.1078.

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