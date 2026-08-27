CTTU realiza mudança de circulação no bairro de Casa Amarela
O objetivo é reduzir os conflitos de acesso à Avenida Norte e à Avenida Professor José dos Anjos
Foi realizada, nesta quinta-feira (27), pela Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU), uma mudança de circulação a Avenida Professor José dos Anjos e a Rua Astronauta Aldrin.
O intuito melhorar a fluidez do trânsito e evitar conflitos antes existentes para o acesso à Avenida Norte e Avenida Professor José dos Anjos, no bairro de Casa Amarela.
Com a mudança, a Avenida Professor José dos Anjos passa a ser de mão única, ao cruzar com a Rua Rodrigues Sete, para acessar a Avenida Norte.
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A partir de agora, os condutores que precisarem acessar a Avenida Professor José dos Anjos, no sentido Sítio da Trindade, deverão seguir pela Rua Astronauta Aldrin, que também passou a ter sentido único de circulação, e virar na Rua Rodrigues Sete para acessar a outra mão da avenida.
O mesmo ocorre com os condutores que vêm da Estrada do Arraial pela Rua Guimarães Peixoto e desejam converter à esquerda na Avenida Professor José dos Anjos. Nesta ocasião, os veículos deverão retornar pela Rua Djanira, acessar a Rua Alfredo Osório e seguir pela Rua Professor Souto Maior.
As mudanças nos locais são definitivas e já se encontram em funcionamento.