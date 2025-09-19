CTTU realiza mudança temporária de circulação em ruas da Zona Oeste do Recife
Alterações em ruas do bairro de Afogados devem durar dois meses, de acordo com a autarquia
Mudança temporária causada por obra da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) altera a circulação de ruas do bairro de Afogados, na Zona Oeste do Recife, a partir desta sexta-feira (19).
De acordo com a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU), a mudança será para os veículos na Rua Imperial, no sentido do Largo da Paz.
No início do cruzamento da Rua da Paz com a Rua Nicolau Pereira, os ônibus que fazem o transporte público de passageiros só terão permissão para seguir em frente.
Para os demais veículos que quiserem acessar o Largo da Paz, será necessário entrar na Rua Nicolau Pereira, acessar a Rua Acre e retornar pela Rua João Carlos Guimarães.
Durante o período, a Rua Acre terá proibição de estacionamento em ambos os lados da via, e a Rua João Carlos Guimarães terá a mesma proibição em seu lado direito.
A previsão é que a alteração dure dois meses, de acordo com o período da obra da Compesa. A CTTU também informou que os agentes e orientadores da autarquia estarão posicionados no local.
Em caso de dúvidas, a população pode acionar o teleatendimento gratuito da CTTU, disponível 24 horas por dia, pelo número 0800.081.1078.