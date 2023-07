CTTU realiza serviços de atendimento online a taxistas a partir de terça (1°); saiba os detalhes

A- A+

A Autarquia de Trânsito e Transporte (CTTU), irá promover, a partir da próxima terça-feira (1°), diversos serviços online de atendimento para taxistas do Recife. Serão ofertados o recadastramento dos taxistas permissionários e condutores auxiliar, além de solicitação de isenção do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

O objetivo da ação é fazer com que os serviços aconteçam de maneira mais agilizada. Assim, se antes duravam cerca de 10 dias para serem concluídos presencialmente, agora eles serão entregues em, pelo menos, metade do tempo no formato online.

Como os proprietários de veículos com a placar terminada em "7" estão convocados para realizar o seu recadastramento durante o mês de agosto, também será possível fazê-lo de maneira online, acessando o site oficial da CTTU. Assim, os motoristas não terão que comparecer presencialmente para atendimento na sede da autarquia, a menos se assim desejarem. Neste caso, é obrigatório realizar agendamento prévio, também no site oficial.

Os serviços funcionarão da seguinte forma: o taxista deverá anexar a documentação no site para receber, via e-mail, o documento solicitado no momento do atendimento, disponibilizado em até um dia útil. Já o recadastramento de condutor auxiliar que, antes, demorava, em média, 15 dias, funcionará da mesma maneira, mas tomará, em formato online, no máximo, um dia útil a partir da entrega dos documentos corretos.

A única demanda que o taxista deverá realizar presencialmente será a vistoria do veículo quando o serviço solicitar. A ação acontecerá na sede da CTTU - e também precisa de agendamento prévio no site oficial - ou nas empresas credenciadas. Somente com o laudo de vistoria aprovado, o condutor poderá solicitar o atendimento online.

No caso do recadastramento credencial de táxi, que durava 10 dias úteis, o serviço será completado em três dias úteis. Os grandes benefícios serão os serviços de Emissão de Certidão para isenção de ICMS, que será finalizado em até dois dias úteis e a de recadastramento de condutor auxiliar, que será feito em apenas um dia útil.

