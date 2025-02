CTTU vai bloquear trecho da Rua da Aurora durante o Bloco Bicho Maluco Beleza, neste domingo (23)

A- A+

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) montou um bloqueio operacional para o Bloco Bicho Maluco Beleza, comandado por Alceu Valença, que acontece neste domingo (23), na Rua da Aurora, a partir das 15h.

O bloqueio em razão da prévia carnavalesca terá início a partir das 13h com previsão de término para às 19h do dia do evento. A Rua da Aurora estará bloqueada para passagem de veículos em ambos os sentidos no trecho entre a Avenida Mário Melo e a Avenida Norte.

Por isso, os condutores que desejarem seguir em direção a Olinda deverão realizar o desvio pela Avenida Mário Melo e seguir pela Avenida Cruz Cabugá.



Apenas os moradores da Rua da Aurora terão acesso para entrada e saída da via, desde que seja possível garantir a segurança viária para os pedestres que estiverem circulando pelo local.

A CTTU recomenda que mesmo os moradores da área evitem a circulação de veículos na região durante o bloqueio operacional. Para ter acesso, basta apresentar comprovante de residência aos agentes.

Agentes e orientadores da CTTU estarão no local para ordenar o trânsito e promover segurança viária para a população.

Em caso de dúvidas, a população pode acionar a CTTU pelo teleatendimento gratuito e 24h no número 0800.081.1078.

