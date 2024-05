A- A+

Trânsito CTTU terá operação especial de trânsito para a Corrida das Pontes do Recife neste domingo (2) Esquema contará com agentes e orientadores ordenando o trânsito no Bairro do Recife

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) montou um esquema especial de trânsito para orientar a população durante a 19ª Corrida das Pontes do Recife, que acontece neste domingo (2), a partir das 6h55, no Bairro do Recife, região central da cidade. A mudança começa a partir da tarde do sábado.

O evento, que contará com três percursos - 1km, para crianças, e 5km e 10 km, para adultos -, terá todo o seu trajeto interditado. Agentes e orientadores da CTTU estarão no local para ordenar o trânsito e proporcionar segurança viária para a população.

Confira os trechos que serão interditados:

- Rua Cais do Apolo;

- Rua do Observatório;

- Avenida Militar, em frente ao Forte do Brum;

- Ponte do Limoeiro;

- Rua da Aurora;

- Avenida Mário Melo;

- Rua do Hospício;

- Ponte Princesa Isabel;

- Ponte Buarque de Macedo;

- Ponte Maurício de Nassau;

- Avenida Guararapes;

- Ponte Duarte Coelho;

- Ponte da Boa Vista;

- Rua Floriano Peixoto;

- Cais de Santa Rita;

- Avenida Martins de Barros;

- Avenida Marquês de Olinda.

A previsão para que os trechos sejam liberados é após o término das provas, por volta das 11h.

Em caso de dúvidas, os cidadãos devem acionar a CTTU pelo teleatendimento gratuito e 24h no número 0800.081.1078.

Percurso das provas

Para a prova das crianças, o percurso terá início na Rua Cais do Apolo, seguindo pela Rua do Observatório e finalizando na Avenida Militar, em frente ao Forte do Brum. Já para os 5 Km, o início será no Forte do Brum, seguindo pela Ponte do Limoeiro, Rua da Aurora, Avenida Mário Melo, Rua do Hospício, Ponte Princesa Isabel, Ponte Buarque de Macedo finalizando na Rua Cais do Apolo.

O trajeto mais longo (10km), por sua vez, segue o mesmo trajeto dos 5Km, mas continua pela Rua Cais do Apolo, Ponte Maurício de Nassau, Avenida Guararapes, Ponte Duarte Coelho, Rua da Aurora, Ponte da Boa Vista, Rua Floriano Peixoto, Rua do Peixoto, Cais de Santa Rita, Avenida Martins de Barros, Ponte Maurício de Nassau, Avenida Marquês de Olinda, Avenida Militar, finalizando no Forte do Brum.





