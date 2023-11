A- A+

ZONA NORTE DO RECIFE Festa do Morro começa nesta terça (28) com procissão; CTTU monta esquema de trânsito Procissão de Abertura sai do Parque da Macaxeira às 18h, em direção ao Morro da Conceição

Com um efetivo diário de quase 80 agentes, a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) prepara operação especial para a 119ª Festa do Morro da Conceição, que começa oficialmente nesta terça-feira (28) com uma procissão pelas ruas da Zona Norte da capital pernambucana.



A festa, que tem seu ápice no próximo dia 8, data de Nossa Senhora da Conceição - padroeira afetiva da capital pernambucana -, leva milhares de fiéis ao morro homônimo. Nesse último dia, também há uma procissão de encerramento.

A Procissão de Abertura tem concentração no Parque da Macaxeira a partir das 17h. Às 18h, fiéis saem pela Avenida Norte, depois seguem pelo Largo Dom Luiz até subir o Morro da Conceição pela Rua Itacoatiara. Durante a procissão, a CTTU realiza bloqueios itinerantes, ou seja, feitos e desfeitos de acordo com a passagem do público.

Também é realizada, durante a festa, a interdição de pontos estratégicos, restringindo o acesso de veículos ao Morro. Os cruzamentos do Largo Dom Luiz com a Avenida Norte e com a Rua Dois de Fevereiro, além de toda Rua Itacoatiara, que dá acesso à subida do morro, ficam interditados a partir desta terça-feira (28) - à exceção dos veículos de moradores, devidamente identificados com um comprovante de residência, vão ter acesso à área. Esses bloqueios são desfeitos à 1h do dia 9, após o término da festa.





As festividades terminam no dia 8, data da santa e feriado municipal no Recife, com a Procissão de Encerramento. A concentração começa às 15h, no estacionamento da Prefeitura do Recife, na Avenida Cais do Apolo. De lá, a procissão sai pela Ponte do Limoeiro, segue pela Avenida Norte e sobe pela Estrada do Morro da Conceição. Novamente, durante o percurso, os bloqueios são itinerantes.

Coletivos

A CTTU recomenda que as pessoas utilizem transporte coletivo. No caso de transporte por táxi e/ou aplicativo, a dica é chegar cedo ao pé do morro, uma vez que o número de fiéis esperado é alto e haverá restrição de estacionamento em via pública.



Os "condutores também devem ficar atentos à sinalização que proíbe estacionamento e, principalmente, respeitar a travessia de pedestres para evitar sinistros de trânsito", alerta a CTTU.

Veja também

BRASIL Quase 70% das rodovias brasileiras estão em estado ruim, diz pesquisa