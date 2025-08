CTTU promove ações de conscientização na volta às aulas no Recife a partir desta segunda (4)

A- A+

Com o objetivo de promover a segurança viária da população e conscientizar sobre o respeito no trânsito, sobretudo em áreas escolares, a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) inicia, a partir desta segunda-feira (4), a Operação Volta às aulas.

Ao longo do mês, a iniciativa contará com a participação de arte-educadores, material educativo, e a tradicional participação dos personagens da Liga da CTTU, que terão novamente a presença de Mery Cristina para auxiliar na operação com atividades lúdicas no entorno e dentro das escolas.

A operação trará reforço na atuação de agentes principalmente nos bairros de Areias, Boa Viagem, Graças, Espinheiro e Várzea, onde há uma maior concentração de unidades de ensino.

“A Operação Volta às Aulas é sempre muito importante para reforçar a mensagem da atenção à segurança viária. Com arte-educadores, levamos de forma lúdica essa conscientização para os alunos da rede escolar, bem como para pais, responsáveis e condutores do transporte escolar”, explica a presidente da CTTU, Taciana Ferreira.

Orientações

Nesse retorno às aulas, a CTTU orienta que é importante os pais e responsáveis estarem atentos na hora de contratar o transporte escolar - veículos regulamentados garantem condições de segurança e conforto aos alunos.

A punição para os condutores flagrados fazendo o transporte escolar irregular é a apreensão do veículo e a aplicação de uma multa de R$ 5.866,39.

O setor de engenharia irá intensificar a sinalização de áreas escolares para alertar os condutores sobre a necessidade de não exceder o máximo de 30 km/h na velocidade devido à grande demanda de pedestres crianças nesses locais.

Além disso, as equipes de fiscalização e de educação para o trânsito reforçam as ações para orientar os condutores quanto à formação de fila dupla e estacionamento irregular, práticas que prejudicam a mobilidade.

Dúvidas podem ser esclarecidas por meio do teleatendimento gratuito da CTTU, disponível 24 horas, pelo número 0800.081.1078.

Com informações da assessoria

