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Internacional

Cuba abre setores de sua economia à iniciativa privada

Governo comunista financia o número de atividades proibidas às companhias privadas, depois que o Parlamento aprovou, em 18 de junho, o pacote de medidas que inclui a organização de empresas privadas

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Um homem conduz uma carroça puxada por cavalos enquanto outro anda de riquixá em uma rua de Havana, em 29 de julho de 2026Um homem conduz uma carroça puxada por cavalos enquanto outro anda de riquixá em uma rua de Havana, em 29 de julho de 2026 - Foto: Yamil Lage/AFP

Cuba anunciou, nesta quarta-feira (29), a abertura de setores de sua economia à iniciativa privada, o que permitirá investir em negócios como postos de gasolina, farmácias e lares de idosos, após o Parlamento aprovar um pacote de 176 medidas a favor da economia de mercado.

Estas áreas, que incluem instalações portuárias, são apenas algumas das que estão abertas à participação privada, segundo comunicados oficiais divulgados pela imprensa estatal.

O governo comunista financia o número de atividades proibidas às companhias privadas, depois que o Parlamento aprovou, em 18 de junho, o pacote de medidas que inclui a organização de empresas privadas, o sistema bancário, a agricultura, o investimento estrangeiro, a negociação e o mercado cambial, entre outros.

As novas regulamentações ampliam “de forma específica o espectro de ação para os empreendedores e empreendedores privados na ilha”, informou a imprensa estatal.

Setores como distribuição de gasolina, serviços farmacêuticos e ópticos, casas de segurança, terminais de passageiros e de carga, instalações portuárias, importação de veículos, energias renováveis e operações petrolíferas e de mineração (sob certas condições) estão agora abertos ao investimento privado.

Segundo as autoridades, mais de 15.000 pequenas e médias empresas estão autorizadas no país, número que reflete o recente avanço na aprovação destes negócios, permitidos em 2021.

Saúde e educação sob controle do Estado

Os cuidados de saúde continuam sendo uma "responsabilidade do Estado" e "a atividade médica (...) segue garantida à população cubana com serviços hospitalares gratuitos", elucidaram os meios de comunicação estatais.

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A educação também continua sendo de competência do setor público, com uma leve abertura para creches, ensino de idiomas e aulas de reforço.

Outros setores que permanecem sob controle estatal incluem os meios de comunicação, como telecomunicações, a segurança e os setores estratégicos.

Estes anúncios em favor de uma economia de mercado marcaram uma virada histórica para a ilha e sua economia socialista de planejamento centralizado, há meses mergulhada em uma crise profunda e sob pressão máxima do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Ao embargo econômico em vigor desde 1962, houve em janeiro um bloqueio petrolífero de fato e uma série de sanções adicionais contra empresas e autoridades cubanas, o que levou a economia do país à beira do colapso, com pagamentos generalizados, além de escassez de alimentos, combustível, água potável e medicamentos.

Trump afirma que Cuba, situada a 150 quilômetros da Flórida, representa “uma ameaça extraordinária” à segurança nacional dos Estados Unidos e já ameaçou em vários benefícios “tomar o controle” do país.

No domingo, o presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, acusou os EUA de tentarem “se apropriar do país” por meio do que consideramos uma “política genocida”.

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