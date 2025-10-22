Qua, 22 de Outubro

Conflito

Cuba denuncia 'campanha caluniosa' dos EUA contra resolução sobre embargo na ONU

Washington lançou "uma campanha caluniosa, mentirosa, de intoxicação informativa, dirigida não só a distorcer a imagem de Cuba, mas a gerar elementos de pressão contra países terceiros" disse o chanceler cubano

Bandeira de CubaBandeira de Cuba - Foto: Freepik

Os Estados Unidos realizaram uma "campanha caluniosa" e "mentirosa" para pressionar os países da América Latina e da Europa a não apoiarem na ONU a resolução que pede o fim do embargo americano a Cuba, disse o chanceler cubano, Bruno Rodríguez, nesta quarta-feira (22).

Rodríguez informou que as autoridades americanas enviaram comunicados e cartas a representantes de outras nações, alegando que Havana havia mandado militares a participar ao lado da Rússia da guerra com a Ucrânia.

Washington lançou "uma campanha caluniosa, mentirosa, de intoxicação informativa, dirigida não só a distorcer a imagem de Cuba, mas a gerar elementos de pressão contra países terceiros" para que não apoiem a resolução que será votada em 28 e 29 de outubro na Assembleia Geral da ONU, disse o chanceler cubano a jornalistas.

