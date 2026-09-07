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Cuba denuncia impacto financeiro 'recorde' do embargo dos EUA, sem contar bloqueio do petróleo

Relatório apresentado pelo ministro das Relações Exteriores apontou prejuízos de bilhões de dólares

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Cuba denuncia impacto financeiro 'recorde' do embargo dos EUACuba denuncia impacto financeiro 'recorde' do embargo dos EUA - Foto: Stringer/AFP

Cuba informou, nesta segunda-feira (7), que o embargo dos Estados Unidos causou prejuízos de mais de 8 bilhões de dólares (40,9 bilhões de reais) entre março de 2025 e fevereiro de 2026, um "valor recorde", segundo o relatório apresentado pelo ministro das Relações Exteriores, Bruno Rodríguez.

O valor, 7% superior ao recorde do ano anterior, "não inclui os danos causados pelo bloqueio energético" imposto por Washington nos últimos sete meses, nem as "sanções secundárias" aplicadas desde maio contra entidades cubanas, afirmou Rodríguez ao apresentar o documento à imprensa.

Matéria em atualização.

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