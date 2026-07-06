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Cuba denuncia que EUA buscam impedir debate na ONU sobre avaliações

Ministro cubano, Bruno Rodríguez, denunciou Washington por iniciar diplomatas e autoridades de outros países para impedir o debate, o que precisa ser aprovado por votação na Assembleia

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Ministro cubano, Bruno Rodríguez, denunciou Washington por iniciar diplomatas e autoridades de outros países para impedir o debate, o que precisa ser aprovado por votação na AssembleiaMinistro cubano, Bruno Rodríguez, denunciou Washington por iniciar diplomatas e autoridades de outros países para impedir o debate, o que precisa ser aprovado por votação na Assembleia - Foto: Adalberto Roque/AFP

O ministro das Relações Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, afirmou nesta segunda-feira (6) que os Estados Unidos tentarão impedir que a Assembleia Geral da ONU debata, esta semana, o impacto do embargo de petróleo e de outras avaliações americanas impostas à ilha do governo comunista.

Cuba solicita uma sessão especial do principal órgão representativo da ONU para o dia 7 de julho, a fim de tratar do assunto, em meio a uma profunda crise econômica e energética agravada, segundo Havana, pelas medidas americanas.

O ministro cubano denunciou Washington por iniciar diplomatas e autoridades de outros países para impedir o debate, o que precisa ser aprovado por votação na Assembleia.

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"O governo dos EUA tenta impedir que a Assembleia Geral da ONU se pronuncie. Pressiona governos e busca coagir a vontade soberana dos Estados-membros", declarou Rodríguez na rede X. O ministro participará da sessão de terça-feira na sede da ONU, em Nova York.

 

“Defendemos a Carta das Nações Unidas, a paz e a igualdade soberana entre as nações”, disse, e pediu à comunidade internacional que se solidarize com Cuba.

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