Cuba denuncia que EUA buscam impedir debate na ONU sobre avaliações
Ministro cubano, Bruno Rodríguez, denunciou Washington por iniciar diplomatas e autoridades de outros países para impedir o debate, o que precisa ser aprovado por votação na Assembleia
O ministro das Relações Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, afirmou nesta segunda-feira (6) que os Estados Unidos tentarão impedir que a Assembleia Geral da ONU debata, esta semana, o impacto do embargo de petróleo e de outras avaliações americanas impostas à ilha do governo comunista.
Cuba solicita uma sessão especial do principal órgão representativo da ONU para o dia 7 de julho, a fim de tratar do assunto, em meio a uma profunda crise econômica e energética agravada, segundo Havana, pelas medidas americanas.
O ministro cubano denunciou Washington por iniciar diplomatas e autoridades de outros países para impedir o debate, o que precisa ser aprovado por votação na Assembleia.
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"O governo dos EUA tenta impedir que a Assembleia Geral da ONU se pronuncie. Pressiona governos e busca coagir a vontade soberana dos Estados-membros", declarou Rodríguez na rede X. O ministro participará da sessão de terça-feira na sede da ONU, em Nova York.
Este 7 de julio estaré en Nueva York para participar en una sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre la necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra #Cuba.— Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) July 6, 2026
Acudimos a la @ONU_es con la verdad de nuestro… pic.twitter.com/6ousYCGBlh
“Defendemos a Carta das Nações Unidas, a paz e a igualdade soberana entre as nações”, disse, e pediu à comunidade internacional que se solidarize com Cuba.