Cuba denuncia tentativa de 'infiltração' de grupo armado a partir dos EUA

O governo cubano denunciou, nesta quarta-feira (25), que a lancha com matrícula americana interceptada mais cedo por guarda-costas em águas territoriais da ilha transportava pessoas "armadas" que pretendiam realizar uma "infiltração" a partir dos Estados Unidos com "fins terroristas".

Cuba informou que quatro ocupantes da embarcação morreram e outros seis ficaram feridos durante uma troca de tiros com guardas fronteiriços da ilha.

"Foi possível estabelecer que a lancha rápida neutralizada, com matrícula da Flórida FL7726SH, transportava dez pessoas armadas, que tinham intenções de realizar uma infiltração com fins terroristas, segundo declarações preliminares dos detidos", informou o Ministério do Interior em um comunicado.

A nota detalha que foram apreendidos na embarcação "fuzis de assalto, armas curtas, artefatos explosivos de fabricação artesanal (coquetéis molotov), coletes à prova de balas, miras telescópicas e uniformes de camuflagem".

Todos os envolvidos "são cubanos residentes nos Estados Unidos. A maioria deles com histórico conhecido de atividade delitiva e violenta", detalhou o Ministério do Interior cubano, que cita os nomes dos seis feridos e de um dos falecidos.

Dois dos ocupantes da lancha figuram na lista de pessoas "submetidas a investigações penais" e que eram procuradas pelas autoridades cubanas por "seu envolvimento na promoção, planejamento, organização, financiamento, apoio ou cometimento" de "atos de terrorismo" em Cuba ou em outros países, segundo a nota.

Além disso, as autoridades informaram que detiveram outro cubano que havia viajado antes dos Estados Unidos à ilha para facilitar a operação, e que confessou "suas ações".

As relaciones entre Cuba e Estados Unidos atravessam um novo pico de tensão, desde a captura do presidente venezuelano Nicolás Maduro pelas forças americanas no início de janeiro e a interrupção, por parte de Caracas e sob pressão de Washington, dos envios de petróleo a Cuba.

