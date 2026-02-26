A- A+

Conflito Cuba diz que EUA está disposto a cooperar em investigação sobre incidente com embarcação Cuba denunciou que dez indivíduos armados foram interceptados ontem quando tentavam se infiltrar na ilha "com objetivos terroristas"

Washington "mostrou disposição para cooperar" na investigação de um incidente em que quatro tripulantes de uma embarcação procedente dos Estados Unidos morreram em um tiroteio com a guarda costeira de Cuba, informou nesta quinta-feira (26) o governo da ilha.

Cuba denunciou que dez indivíduos armados foram interceptados ontem quando tentavam se infiltrar na ilha "com objetivos terroristas".

"Autoridades do governo americano mostraram-se dispostas a cooperar para esclarecer esses fatos lamentáveis", disse o vice-chanceler cubano, Carlos Fernández de Cossío. Segundo ele, "desde o primeiro momento" após o confronto, Havana "manteve contato com o Departamento de Estado e o Serviço de Guarda Costeira" dos Estados Unidos.

"O governo cubano está disposto a trocar com o americano sobre esse fato", acrescentou o vice-chanceler, após ressaltar que "um processo investigativo está em andamento para esclarecer os fatos com todo o rigor".

O incidente deixou sete feridos, seis deles tripulantes da embarcação interceptada. O vice-ministro divulgou hoje uma lista das dez pessoas que estavam na embarcação, e reconheceu que o governo cometeu um erro na identificação de um dos envolvidos ontem, quando divulgou os primeiros nomes.

Veja também