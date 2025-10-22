Cuba prende chefão chinês do fentanil que fugiu do México

A- A+

Um narcotraficante chinês procurado pelos Estados Unidos e apontado como um dos maiores fornecedores de fentanil para os grandes cartéis mexicanos, foi preso em Cuba, após fugir do México meses atrás.

Zhi Dong Zang, conhecido como Brother Wang, está detido na ilha, enquanto autoridades mexicanas aguardam para saber se ele será deportado para o México ou se um pedido de extradição será formalizado, indicaram fontes de segurança mexicanas à AFP nesta quarta-feira (22).

Em Havana, três fontes próximas do caso disseram à AFP que o chinês estava em Cuba e seria enviado para o México, mas não informaram uma data nem detalhes do processo.

Preso no México em outubro de 2024, Zhi Dong Zang deveria enfrentar um processo de extradição a pedido das autoridades americanas. Ele foi levado para uma prisão na Cidade do México, mas, meses depois, um juiz lhe concedeu prisão domiciliar, da qual ele fugiu em julho.

Um tribunal de Atlanta, nos Estados Unidos, emitiu nesse mesmo mês outra ordem de prisão contra ele, por lavagem de dinheiro. O chinês é acusado de abastecer os cartéis de Sinaloa e Jalisco Nova Geração, que Washington denuncia como sendo os principais perpetradores do tráfico de fentanil para seu território e os quais declarou "organizações terroristas estrangeiras" em fevereiro.

Prioridade de Trump

O governo de Donald Trump afirma que os cartéis mexicanos estão "no centro" da crise das drogas sintéticas nos Estados Unidos, que mata milhares de seus cidadãos todo ano, e acusa a China de exportar os ingredientes químicos usados pelas máfias para fabricar fentanil.

Segundo comunicado do Departamento de Justiça, em 2024 os Estados Unidos registraram uma média de 200 mortes diárias por drogas ilícitas. "Isso continua sendo inaceitável, e o governo Trump mobiliza todos os recursos do poder americano e meios sem precedentes para derrotar essa ameaça à nossa nação."

O cidadão chinês é considerado "um grande operador de lavagem de dinheiro a nível internacional" e responsável por "realizar a conexão com outros cartéis para transportar fentanil da China para América Central, América do Sul, Europa e Estados Unidos", informou o secretário de Segurança mexicano, Omar García Harfuch, no ano passado.

O combate ao fentanil é uma das principais prioridades de Trump.

O governo da presidente Claudia Sheinbaum multiplicou as apreensões de drogas sob pressão do magnata republicano, que já impôs tarifas sobre as exportações mexicanas de automóveis e aço e ameaça aumentá-las ainda mais se o país não redobrar seus esforços.

