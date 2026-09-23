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ONU Cuba reage a Trump na ONU e reafirma sua independência e soberania Ministro Cubano afirma que a ilha não é uma ameaça para os EUA

O ministro das Relações Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, reagiu ao discurso da terça-feira (22), do presidente dos EUA, Donald Trump, na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU).

Em sua conta no X, Rodríguez disse que governo dos EUA é incapaz de aceitar que Cuba é, e tem o direito de ser, um país plenamente independente e soberano.

"Nenhuma das falsidades do presidente dos EUA na ONU e nenhuma calúnia podem nem poderão negar esse fato", destacou o ministro.

Rodríguez acrescentou que Cuba não é uma ameaça para os EUA nem para nenhum país. "O bloqueio econômico, incluído o cerco energético, sim ameaça Cuba e o resto das nações. É um ato de genocídio e castigo coletivo", argumentou.

A delegação cubana deixou a sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas quando Trump começou a falar sobre Cuba em seu discurso, acusando o país de ser um Estado "fracassado".

Trump disse ontem que o regime castrista irá cair, depois de afirmar que usaria a força contra países da América Latina.

Horas depois, países latino-americanos alinhados com os Estados Unidos na coalizão chamada de Escudo das Américas anunciaram sanções conjuntas contra facções criminosas da região, incluindo o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV).

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