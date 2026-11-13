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mundo Cuba registra onda inédita de renúncias de governadores Em Cuba, o presidente indica os candidatos a governador e vice-governador, que depois são eleitos pelos vereadores para um mandato de cinco anos

Três governadores cubanos deixaram seus cargos nesta semana, em uma sucessão incomum de saídas que abala as estruturas de poder provinciais em um momento de profunda crise econômica na ilha, sob forte pressão de Washington.

O presidente Miguel Díaz-Canel aprovou, entre terça-feira (10) e quinta-feira (12), “a cessação de funções” dos governadores de Guantánamo e Las Tunas, no leste do país, e de Camagüey, no centro-leste, segundo informou o portal de notícias Cubadebate.

Em Cuba, o presidente indica os candidatos a governador e vice-governador, que depois são eleitos pelos vereadores para um mandato de cinco anos. A renúncia de um governador é um fato incomum na ilha.

No caso das governadoras de Guantánamo, Alis Azahares, e de Las Tunas, Yelenys Tornet, as saídas se devem, respectivamente, a “problemas de saúde” e a “limitações familiares e pessoais” para exercer o cargo, detalhou o veículo oficialista.

A aprovação das duas renúncias foi anunciada pelo primeiro-ministro, Manuel Marrero, durante reuniões provinciais destinadas a avaliar o andamento das 176 reformas econômicas em favor do livre mercado, adotadas em junho para enfrentar uma das piores crises econômicas do país.





Ao informar, na terça-feira (10), sobre a saída do governador de Camagüey, Jorge Enrique Sutil, o jornal oficial Granma destacou “erros cometidos no desempenho de suas funções, incompatíveis com sua responsabilidade”.

Desde janeiro, o governo de Donald Trump impôs múltiplas sanções a Cuba, país de 9,4 milhões de habitantes, incluindo um bloqueio petrolífero, que agravaram a crise em setores como energia, mineração e turismo.

As medidas provocaram uma queda das receitas em divisas e um enfraquecimento sem precedentes das finanças do Estado.

Trump, que não esconde o seu desejo de ver uma mudança de regime em Havana, afirma que Cuba, situada a 150 quilômetros da costa da Flórida, representa uma “ameaça extraordinária” à segurança dos Estados Unidos e já ameaçou “tomar o controle” da ilha.

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