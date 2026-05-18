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Tensão Cuba reivindica direito 'legítimo' de responder a uma agressão dos EUA Veículo de notícias americano Axios afirmou no domingo, citando informações provisórias, que Cuba adquiriu mais de 300 drones militares e avalia possíveis cenários de uso perto da base americana na Baía de Guantánamo, no leste da ilha

O presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, afirmou nesta segunda-feira (18) o direito “legítimo” de seu país de responder a um possível ataque dos Estados Unidos, em meio ao aumento das tensões entre Havana e Washington.

O veículo de notícias americano Axios afirmou no domingo, citando informações provisórias, que Cuba adquiriu mais de 300 drones militares e avalia possíveis cenários de uso perto da base americana na Baía de Guantánamo, no leste da ilha.

“Cuba, que já sofre agressão multidimensional dos Estados Unidos, tem o direito absoluto e legítimo de se defender contra uma ofensiva bélica, o que não pode ser usado lógica ou honestamente como desculpa para importar uma guerra contra o nobre povo cubano”, escreveu Díaz-Canel no X.

Segundo o Axios, uma informação preocupante em Washington, onde as autoridades alertaram para uma "ameaça crescente" devido à proximidade dessas capacidades.

Enquanto isso, o governo cubano acusa Washington de preparar o terreno político para uma intervenção militar contra a ilha, que, se concretizada, "provocará um banho de sangue com consequências incalculáveis", denunciou Díaz-Canel.

O presidente cubano reiterou ainda que seu país "não representa uma ameaça, nem tem planos ou intenções prejudiciais" contra outras nações.

O presidente dos EUA, Donald Trump, considera uma ilha comunista, localizada a 150 quilômetros da costa da Flórida, uma "ameaça excepcional" à segurança nacional dos Estados Unidos e ameaçou repetidamente "tomar o controle" de Cuba, chegando a avisar o envio de um porta-aviões.

Ao embargo imposto a Cuba desde 1962, Washington adicionou, em janeiro, um bloqueio petrolífero que restringia a quantidade de petróleo à ilha e permitiu apenas a chegada de um petroleiro russo com aproximadamente 100 mil toneladas de petróleo no final de março.

No início de maio, Trump aprovou um novo pacote de análises contra a ilha.

Nesse contexto, o diretor da CIA, John Ratcliffe, respondeu a Havana na quinta-feira para uma reunião excepcional com autoridades cubanas de alto escalonamento, em um dos períodos mais tensos das relações bilaterais entre os dois países.

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