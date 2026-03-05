A- A+

Cuba reporta morte de um dos feridos em incidente com embarcação dos EUA Havana afirmou que obteve "novos elementos", que apontam para a participação de "outras pessoas radicadas nos Estados Unidos"

O governo de Cuba reportou a morte de um dos feridos na suposta infiltração armada de uma embarcação com matrícula do estado americano da Flórida na semana passada, e ressaltou que a investigação avançava com uma cooperação entre Havana e Washington.

Os feridos, acusados pelo Ministério Público de Cuba de terrorismo, faziam parte de um grupo de 10 indivíduos armados interceptados em 25 de fevereiro em águas territoriais cubanas. No confronto com a guarda costeira de Cuba, quatro tripulantes da embarcação morreram e os demais ficaram feridos.

"No caso de Roberto Álvarez Ávila, ele morreu ontem, em consequência dos ferimentos", o que aumenta para cinco o número de mortos no incidente, destacou o Ministério do Interior, em nota divulgada na noite de hoje pela TV nacional.

Havana afirmou que obteve "novos elementos", que apontam para a participação de "outras pessoas radicadas nos Estados Unidos".

Segundo a nota, autoridades cubanas mantêm uma comunicação com seus pares americanos. "No último dia 2, autoridades dos Estados Unidos manifestaram por via diplomática sua disposição de cooperar plenamente com a investigação", indicou a fonte. A cooperação "poderia incluir uma troca informativa de evidências e outras ações conjuntas".

A bordo da embarcação de matrícula americana havia armas de vários calibres e quase 13 mil munições, segundo autoridades. De acordo com Havana, o incidente ocorreu quando uma fragata da guarda costeira se aproximou do barco para solicitar a sua identificação e os tripulantes responderam abrindo fogo.

Infiltrações de comandos armados procedentes do sul do estado da Flórida para realizar atentados em Cuba foram frequentes após a vitória da Revolução Cubana, em 1959.

